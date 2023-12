Rövid idő alatt a világ egyik legnépszerűbb sorozatává vált, és hazánkban is rendkívül kedvelt. A mai napig vetítik különböző csatornákon, és nemcsak az eredeti, Las Vegasban játszódó verziót, hanem később készült miami és New York-i változatokat is.

Nemrégiben pedig folytatást kapott a vegasi sorozat egy teljesen új szereplőgárdával, de két jól ismert arc, Gil Grissom és Sara Sidle rehabilitálásával. A minap elcsíptem az egyik új részt. Furcsa ennyi év kihagyás után ismét Helyszínelőket nézni. A maga idejében korszakalkotónak számító, forradalmi sorozat már a kétezres évek elején is modern technikát vonultatott fel, elhitetve a nézőkkel, hogy ezek segítségével és vaslogikával néhány nap, sőt, akár óra alatt felgöngyölíthetőek a legbonyolultabb gyilkossági ügyek is.

Az új széria is halad a korral, nemcsak a bűnüldözők felszerelésében, hiszen a többi szereplőnél is ott vannak az okos kütyük, amelyek nélkül ma már elképzelhetetlen az élet. Emellett szembetűnő, hogy nemi egyenlőségre és etnikai sokszínűségre törekedtek a sorozat készítői, ami napjainkban komoly elvárás az amerikai filmgyártásban. Ezt bizonyítja az is, hogy a nyomozócsoportot vezető személy egy színes bőrű nő, aki olyan egzisztenciális fenyegetéssel kénytelen szembenézni, amely az egész bűnügyi laboratóriumot tönkreteheti.

RTL, CSI: Las Vegasi helyszínelők, 22.10