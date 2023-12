A két híres francia színész, Jean Reno és Vincent Cassel nagyon jól dolgoznak együtt a filmben. Gyönyörűek a helyszínek, és a történet szinte tökéletes. Mindenképpen ajánlott mozi annak, aki szereti a misztikumot. A Bíbor folyókat 2000-ben mutatták be.

A világtól távol, a hegyek között Kerkérian közrendőr (Vincent Cassel) sírrongálási ügyben nyomoz. Tőle csupán nyolc kilométerre, az elit egyetem zárt világában Niémans felügyelő (Jean Reno), a szuperzsaru egy különös gyilkosságot igyekszik megfejteni.

Nem is sejtik, hogy a két eset összefügg. Hamarosan azonban újabb áldozatokra bukkannak, és a nyomozás során a két detektív találkozik. Közösen rájönnek, hogy a sírfosztogató és a sorozatgyilkos ugyanaz a személy. Ám az ügy nem lesz egyszerűbb, csak veszélyesebb, amint közelebb kerülnek a misztikus eset megoldásához.

A Bíbor folyók népszerűsége olyan kitartónak bizonyult, hogy a folytatás egy jelenleg is futó sorozat, ami Niemans további hátborzongató gyilkossági ügyeit mutatja be. Az ezúttal Reno helyett Olivier Marchal által alakított karakter most már női társat kapott. Kettejük kalandozásait a bizarr bűnesetek világában 2018 óta immár négy évadon át élvezhette elsősorban a francia közönség.

Bíbor folyók, AMC, 16.30