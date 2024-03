Kurt Russell négy fiú özvegy édesapját játssza, aki nem éppen egy tökéletes apuka. Ő maga is inkább egy kicsit olyan, mint egy nagy gyerek, aki úgy gondolja, hogy csak a számlák kifizetése, az étel és a fedél biztosítása az, ami számít.

Szerencséjére a gazdag hollywoodi örökösnő, Goldie Hawn megbízza, hogy újítsa fel a cipős szekrényét a jachtján, miközben a Csendes-óceán északnyugati részén, a Columbia folyón nyaralnak. Amikor a szekrény nem felel meg a legszigorúbb elvárásainak, a nő lenyúlja Russelltől a hatszáz dollárt, amit fizetni akart neki. Amikor azonban Goldie az éjszaka közepén a fedélzeten elesik, és amnéziás lesz, Kurt elhiteti vele, hogy a menyasszonya, és a lányt tulajdonképpen a szolgájává teszi. Lám csak, működik a karma.

Furcsa dolgok történnek, és végül Goldie néhány durva szituáció után tényleg azt kezdi hinni, hogy a férfihez tartozik. Korábban soha nem kellett takarítania, most viszont szinte tökéletes háziasszonyként állja meg a helyét. Teljesen meg is szokja, sőt meg is szereti újdonsült családját, akik szintén könnyen hozzászoknak, hogy végre kaptak egy édesanyát. A film keserédes végét ér, amikor a nő visszanyeri emlékezetét, de vajon visszatér a luxusba, vagy inkább új családját választja helyette?

Megtudhatja szombaton 20 órakor, a TV2 műsorán A vasmacska kölykei című filmből.