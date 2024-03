Az európai hírű flamenco gitárművész – aki egyébként Spanyolországban, a műfaj hazájában is nagy sikert aratott – szerdán este kápráztatta el bravúros játékával a szekszárdi vendéglátóhely közönségét. A több mint harminc éve aktívan koncertező, több zenekart – Guadalquivir, Verde del Mar – is alapító művész a hagyományos flamenco mellett saját darabokkal is bemutatkozott a díjtalanul látogatható rendezvényen.

A húros hangszer virtuóza a Szekszárdi Gitártrió és a Szekszárdi Gitárkvartett csapatával együtt is fellépett. Azaz, az összhangzat megteremtéséhez – névsor szerint felsorolva a közreműködőket, a formációk állandó vendégeit – Lotz Katalin, Keszthelyi Krisztina, Nemes Hajnalka, Wessely Ágnes, Csele Lajos, Komjáthy Péter, Komjáthy Tamás, Pintér Zsolt és Szecsődi István járult hozzá.

Homonnai Varga András egyébként pár nap alatt egyfajta mini koncert körutat tett vármegyénkben. Hiszen a múlt szombaton Szekszárdon a Deutsche Bühne Ungarn, hétfőn pedig Gerjen, a Közösségi Ház adott otthont estjének. Régi ismerős vidékünkön, hiszen már 2010-ben fellépett vármegyénk székhelyén és azóta is többször bemutatkozott már magas színvonalú, maradandó élményt jelentő előadásaival.