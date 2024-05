A két főszereplőben közös, hogy mindketten nyugdíjasok, hivatásuk mesterei, szeretnek élni és élvezettel, méghozzá érdekesen is mesélnek. Így történt, hogy a 7. TÉMA 3 és fél óráig tartott, és a házat zsúfolásig megtöltő közönség végig kitartott.

A két mözsi művész több dologban persze kevésbé hasonlít. Verseghy Ferenc fazekas, a habán kerámia hazai újrafelfedezője és továbbfejlesztője. Atkáry „Öcsi” Lajos pedig zenész, a legendás Scampolo együttes egykori gitárosa.

Verseghy Ferenc a 18. században született azonos nevű költő és polihisztor leszármazottja. De ő nem Szolnokon született, hanem Alsónyéken, és 5 évesen került Tolnára, ahol édesapja orvosként dolgozott. A kis Ferenc is egészségügyi pályára készült, de egy 16 évesen elszenvedett – csónakcipelés közbeni rossz mozdulat miatti –, súlyos gerincsérülés mindent megváltoztatott.

Utólag belegondolva nem baj, hogy nem a gyógyítást, hanem a fazekasságot választotta. Az alsónyéki Tamás László lett a mestere, később második apja. Az ő szárnyai alatt bontakoztatta ki tehetségét. Amit eddigi 55 éves pályafutása során a Népművészet Mestere díj, a Babits-díj, vagy a Tolna Városért kitüntetés és a mintegy 200 kiállítás is bizonyít. De mindenekelőtt a kék és sárga habán edényei, amelyek gyönyörködtető művészi alkotások és használati tárgyak is egyben.

Atkáry Lajos is 5 évesen került Mözsre a felvidéki Negyedről 1947-ben. Gyerekként szájharmonikával kezdte, állítólag ettől a teheneik előbb keservesen bőgtek, később viszont egyre jobban tejeltek. Aztán jött még egy csomó hangszer, de a gitár volt az, amivel Pesten kollégista diákként indulva a rendkívül népszerű és sokra hivatott rock ’n’ roll banda, a Scampolo tagja lett. Olyan zenésztársakkal, mint Komár László, Faragó Judy vagy Zalatnay Sarolta.

Ám a ’60-as évek szocializmusa nem mindenkit engedett érvényesülni. Lajos Németországba disszidált, ahol sikeres üzleti és zenei karriert futott be az évtizedek alatt. Hazatérése után sem hagyott fel a zenéléssel. Régi scampolós tagok, köztük Komár is többször megfordultak Mözsön, a zenés „Lajos bulikon”. A mostani TÉMA alkalmával is zenélt: Komáromi János megzenésített verseit adták elő a szerzővel.

(A TÉMA zenész közreműködője volt még Maul Péter, Maul Viktória és Tóth István.)