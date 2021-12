Második mérkőzését is megnyerte az egyetemi bajnokságban a New Mexico Lobos együttese, miután a Lamar Egyetem (71–54) után négyezer néző előtt 96–40-re kiütötte a Northern New Mexico csapatát. Az albuquerque-i gárdában most mutatkozott be tétmérkőzésen a szekszárdi Renczes Rebeka, a fiatal irányító 19 percet töltött a pályán, s ezalatt két lepattanóval, három gólpasszal és egy labdaszerzéssel vette ki részét a győzelemből. A Lobos legközelebb magyar idő szerint szerda hajnali 3 órakor a Prairie View A&M Egyetem ellen játszik.