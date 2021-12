„Szerintem meglesz az őszi elsőségünk – vágta rá kérdésünkre egyből Márton Erik, a bátaszékiek belső védője. – Nem lesz könnyű dolgunk, mert a kakasdi csapat veszélyes ellenfél, a két Márk testvér életveszélyes, de győzni akarunk. Annak ellenére is, hogy tudjuk, számunkra már az egy pont is elég. Azt gondolom, hogy jó csapatunk van, amelyben tökéletes az idősebb és a fiatalabb futballisták aránya. Edzőnk, Kalmár Ferenc mindenkivel megtalálta a közös hangot, a tabellán elfoglalt helyünk is mutatja, hogy jó munkát végzünk az edzéseken” – fogalmazott a 31 éves futballista, aki azt is elárulta, hogy fél év kihagyás után jó barátja, Calka Norbert miatt igazolt Bátaszékre, akivel korábban nem futballozhattak egy csapatban.