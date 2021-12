Kár, hogy négy vereséggel indították a szezont Pölöske Kornélék, mert most sokkal jobb pozícióban is állhatnának. A csapatok formáját tekintve azonban így is ők a második legjobbak, a százszázalékos, hat meccsét megnyerő PTE-PEAC után. A dombóváriak a jó kezdésükkel alapozták meg a győzelmüket, az ekkor megszerzett tizenöt pontos előnyüket könnyedén tartották, sőt a mérkőzés végéig még növelni is tudták.