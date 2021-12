– Sokat kell dolgoznunk, hogy a tavasz is hasonlóan sikeres legyen, de elmondható, hogy hosszú évek óta végre nyugalom és béke honol a felnőttklub és az utánpótlás-nevelő egyesület, valamint a helyi önkormányzat között – húzta alá Tárnok Zoltán, aki annak is örülhetett, hogy a regionális bajnokságba is nevezett U19-es korosztály kiemelkedő utánpótlás-nevelő klubok csapatai között a középmezőnyben várja a folytatást.