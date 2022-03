Bojan Lazics gárdája talán most játszott a legjobban, amióta a szerb szakember átvette a szakmai munka irányítását. Voltak helyzetei is, ami dicséretes a veretlen baranyaiakkal szemben, s ha rutinosabbak lennének, akár még pontot is megcsíphettek volna.

Ebből a játékból azonban lehet építkezni, a hasonszőrű csapatokkal szemben győzelmeket is lehet szerezni. Nem jó hír a gerjeniek számára, hogy a találkozó 28. percében súlyos térdsérülést szenvedett Dombi Gergő, akit mentő vitt el a pályáról, az elsődleges információk szerint a támadónak elszakadt a keresztszalagja.



„Elégedett vagyok a játékosaimmal. Erre a játékra lehet építeni. Amit gyakorolunk, egyre inkább viszont látom a pályán. Azt kell mondjam, hogy jobbak voltunk, mint a bajnokesélyes. Olyan meccsek jönnek számunkra, amelyeken nyerni szeretnénk” – értékelt Bojan Lazics, a Gerjeni SK vezetőedzője.



Gerjeni SK–HR-Rent Kozármisleny 1–2 (0–1)

Paks, ASE-pálya, V: Gáspár A. (Kulcsár D., Deme R.).

Gerjen: Szabó M. – Prantner Z., Erdélyi P. (Burzi, 63.), Paget, Hanol – Királyházi, Blatt, Lőrinc D., ifj. Buzás A. – Dombi (Major P., 30.), Maka. Vezetőedző: Bojan Lazics.

Kozármisleny: Somogyi – Gajág, Kirchner, Beke P. (Kónya, 55.), Tóth Z. (Horvát G., 65.), Vajda R., Nagy E., Kozics (Szabó D., 65.), Horváth D., Turi T., Hampuk. Vezetőedző: Aczél Zoltán.

Gól: Maka (59.), illetve Kirchner (46.), Hampuk (47.).