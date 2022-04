A diákolimpiai versenyeik pedig óriási létszámú eseménnyé nőtték ki magukat. Évtizede még három klubnak volt kiadva, hogy szervezzenek versenyeket, akik egymás között lerendezték ezeket, mára oda jutottak, hogy a BOK-csarnokban három-négy nap alatt közel háromezer gyerek küzdött a diákolimpiai érmekért. A lebonyolítás is igazságosabb, a klubokban készülő gyerekek és az iskolai órákon gyakorlók külön kategóriákban versenyeznek.

A magyar vívósport mindig is a világ élvonalába tartozott, s az elnök azt mondta, ma már alakul az a generáció, amelyik képes lesz átvenni a jövőben a Szilágyi Áron, Imre Géza vagy Boczkó Gábor (természetesen a teljesség igénye nélkül) fémjelezte mai sztárvívók helyét. A riói olimpián négy érmet, két aranyat, egy ezüstöt és egy bronzot nyertek a magyar vívók, a tokiói játékokra pedig három magyar csapat is kivívta a részvételi jogot.

Magyarul, jó az irány, s az elmúlt hónapok történései, eredményei alapján az elnök azt sem tartja kizártnak, hogy akár hat csapatunk is érdekelt legyen 2024-ben Párizsban, a következő játékokon.

Ha a francia fővárosba még nem is, a 2028-asra, Los Angelesbe akár már szekszárdi versenyző is eljuthat…

Kinőtték már a jelenlegi tornatermet

A következő ciklus az infrastrukturális fejlesztésekről is szólni fog, mondta Csampa Zsolt, aki azt is kihangsúlyozta: a szövetség partner lesz abban, hogy segítse az egyesületet, ha esély kínálkozik arra, hogy a jelenleginél nagyobb, modernebb helyre költözhessen. Mert mint dr. Vastag Oszkár kiemelte, a jelenlegi termet már kinőtték, s az edzéseiket is csak úgy tudják megtartani, hogy napokra elosztják a létszámot.

A létszám emeléséről pedig – bár vannak jelentkezők, akik jönnének vívni – így egyelőre szó sem lehet. Murvai Árpád az új sportcsarnok megépülésének fontosságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy akár az új sportlétesítményben is otthonra találhatna a Szekszárdi Kórház SE, amely továbbra is számíthat a város támogatására. Csampa Zsolt pedig arra tett ígéretet, hogy a jövőben utánpótlásversenyeket hoznak el Szekszárdra.