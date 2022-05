A biztos hazai győzelem tudatában nyugodtan várhatja a playout-párharc ma esti, második meccsét az Atomerőmű SE NB I.-es férficsapata. A paksiak szombaton 95–77-es győzelmet arattak a Pécsi VSK-Veolia ellen, amivel tettek egy fontos lépést a bennmaradás felé.

Ma este Pécsett, a Lauber Dezső Sportcsarnokban tehetik meg a másodikat, amivel lezárhatják a párharcot. Jó lenne, ha így lenne, és nem kellene harmadszor is megmérkőzni a baranyaiakkal (ha kikap az ASE, szombaton Pakson jön a mindent eldöntőt ütközet). A szezon öt meccséből négyet a Paks nyert, tehát a statisztikák alapján a piros-kékeké a jobb csapat, de azt is tudjuk, hogy egy találkozón bármi megtörténhet, a gyengébb is felszívhatja magát, s képes meglepetést okozni.

Ha úgy játszik az ASE, mint szombaton, ha olyan koncentráltak lesznek a játékosok, akkor nem lehet gond, és szerda estére el lehet felejteni a klubtörténet legrosszabb idényét. A középszakaszban, nem is olyan régen, 90–81-re legyőzte az Atomerőmű SE a Lauberben a pécsieket – ezzel a sikerrel alighanem ma este is mindenki kiegyezne.

Tippmix Férfi NB I., playout, második mérkőzés.

Pécsi VSK-Veolia–Atomerőmű SE.

Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, szerda, 18 óra. Vezeti: Cziffra Csaba Zsolt, Győrffy Pál Attila, Nagy Viktor.