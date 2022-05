Nyakában az ezüstéremmel utazhatott haza a Vecsésen megrendezett VI. Varga Viktor Nemzetközi Emlékversenyről Nagy Ramóna. A szekszárdi Unio Box Team versenyzője a 66 kilogrammosok között állhatott fel a dobogó második fokára.

Novák György tanítványa 63 kilóval mérlegelt, de mivel a súlycsoportban nem volt nevező, így egy felsőbb kategóriában lépett szorítóba. Első ellenfelét – akire háromszor is rá kellett számolni – TKO-val verte meg. A meccs bírája a harmadik menetben szüntette be az egyoldalú küzdelmet. A döntőben is nagy csatát vívott a szekszárdi lány, végül pontozással a riválisát hozták ki győztesnek, így ezüst került Ramóna nyakába.

Edzője – aki három éve foglalkozik a tehetséges lány felkészítésével – lapunknak azt mondta, versenyzője mindkét napon nagyszerűen bokszolt, és kijött belőle a belefektetett sok-sok munka. Hangsúlyozta, Ramóna minden nap edz, s nem egy alkalommal a hétvégén is püföli a bokszzsákot – vagy a partnerét.

„Nagyon szorgalmas, alázatos, megfogadja a tanácsokat. Várom már, hogy a felnőttek közé kerüljön, mert sok potenciál van benne” – mondta a még csak 16 éves versenyzőjéről Novák.

Nagy Ramónát hamarosan a szekszárdi közönség is láthatja bunyózni, hiszen bemutatómeccset vív majd a május 28-i Harcosok Éjszakája elnevezésű küzdősportgálán. A következő komoly megméretése pedig a júniusi, Bornemissza Gergely nemzetközi emlékverseny lesz Egerben, ahonnan edzője reményei szerint ismét egy csillogó éremmel térhetnek majd haza.