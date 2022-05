A szombati zárófordulót a Majosi SE várja kedvezőbb helyzetből, hiszen három ponttal és két góllal áll jobban mint riválisa, ráadásul Kardos Ernő csapatának egy döntetlen is elég Tevelen ahhoz, hogy a 2012/2013-as idény után ismét aranyérmesként zárjon egy teljes szezont (a 2019/2020-as idényben csonka lett a bajnokság a koronavírus miatt, s a majosiak több győzelmükkel előzték meg a bonyhádiakat, és jutottak fel az NB III-ba). A bonyhádiaknak ugyanakkor az kellene a boldogsághoz, hogy a Majos veszítsen, ők pedig legalább két góllal legyőzzék hazai pályán a Bátaszéket.

A szezon legmegdöbbentőbb sikere lenne, ha a sorozatban 14 (!) veretlen meccsnél járó majosiakat elkapná Bodó József alakulata, amely a legutóbbi három bajnokiját úgy veszítette el, hogy azokon 17 gólt kapott. Ha valami, akkor a revánsvágy fűtheti a tevelieket, akik 2013-ban már a kezükben érezhették a bajnoki serleget (a záró körben 1–0-ra verték a Kisdorogot), ám a Majos 0–2-ről úgy fordított Tamásiban, hogy György Attila révén a 93. percben tizenegyesből szerezte meg a győzelmet és az aranyat érő gólt.

„A papírforma szerint a majosiak nyerik a bajnokságot – mondta lapunknak Kiss János, aki az említett szezonban a teveliek kispadján ült. – Kardos Ernő csapata esélyesebb, s bár nem lesz könnyű dolga, de be fogja húzni a győzelmet. A bonyhádiak így hiába nyernek majd, meg kell elégedniük az ezüstéremmel. Nekik az őszi idényben ment el a hajó, amikor a Teveltől és a Tamásitól is kikaptak, ezeket az elvesztegetett pontokat már nem tudták visszahozni. A majosiak a tavaszi völgységi rangadó megnyerésével is nagyot léptek a bajnoki cím felé, végül az lesz a döntő, hogy 2–0-ra megverték a Bonyhádot az önök által Völgységi el Clásicóként emlegetett derbin” – mondta.

Arra a kérdésre, hogy benne van-e a pakliban egy hasonló forgatókönyv, mint ami a 2012/2013-as szezonban történt, annyit mondott, erre nagyon kicsi az esély.

„Borzasztó érzés volt akkor átélni, hogy a legvégén csúszik ki a kezünkből az arany­érem – folytatta Kiss János, visszautalva György Attila legvégén érkezett találatára. – Edzői karrierem egyik nagy eredménye lett volna a teveliekkel megnyerni a bajnokságot, a mai napig bánt, hogy nem sikerült. A mostani fordulóban ilyen történésekre nem kell számítani, a Majos érzésem szerint győzni fog, és akkor nincs is miről beszélni” – húzta alá.

Azt csak mi tesszük hozzá, hogy a bajnok Majosi SE edzője akkoriban az a Kalmár Ferenc volt, aki most egykori csapatának segíthetne azzal, ha legalább pontot szerezne a bonyhádiak otthonában.

A majosiak szerdán beáldozták kupameccsüket, amelyen öt ifistával álltak fel Bölcskén, de a fiatalok dicséretére legyen mondva, hogy így is kitűnően helytálltak (Kiss Patrik 80. percben szerzett góljával tudott 1–0-ra nyerni a hazai együttes). A kulcsembereik közben pihenhettek és hangolhattak a szezon legfontosabb mérkőzésére.

A bonyhádiak közben pályára léptek a megye kettes Nagymányoki SE vendégeként, s bár megizzasztotta őket a bányászcsapat, végül tíz emberrel játszva (a kapust, Szabó Szilárdot a 14. percben kiállították) is győztek 4–2-re, és bejutottak a négy közé.

„Nagyon szeretnénk megnyerni a meccset, támadólag fogunk fellépni és bízunk abban, hogy a teveliek a sportszerűséget szem előtt tartva szintén győzelemre játszanak a majosiak ellen, és a segítségükkel megszerezzük a bajnoki címet – mondta Máté Róbert, a bonyhádiak futballistája, hozzátéve, hogy szeretnének feljutni az NB III-ba.

– Bodó József csapata szerdán simán nyert a Tamási elleni kupameccsen, s ha jó napot fog ki, hazai pályán bárkit képes megverni. Ezt mi is megtapasztaltuk már a múltban, ha harcos játékkal rukkolnak elő, s sokáig tudják tartani a gól nélküli döntetlent, akkor benne lehet a találkozóban a meglepetésgyőzelmük” – mondta a BVLC védője.

Ez lesz a menetrend

A 27. forduló (utolsó) programja, péntek: Szekszárdi UFC II–Dombóvár FC (Vezeti: Mihálovics Lajos) 18 óra. Szombat: Bonyhád Völgység LC–Bátaszék SE (Vezeti: Pekoli Dániel) 17 óra. Tamási 2009 FC–Dunaföldvár FC (Vezeti: Farkas Roland) 17 óra. Tevel Medosz SE–Majosi SE (Vezeti: Szappanyos Szabolcs) 17 óra. Kakasd SE–Bölcskei SE (Vezeti: Éreth Attila) 17 óra.

Megyei I. osztály, az állás