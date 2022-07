Nem volt könnyű dolgunk összeállítani a megyei másodosztály tavaszi álomcsapatát. A szezon második felében több mérkőzés is elmaradt, így a vétlen csapatok hátrányba kerültek a válogatottbeli szereplést illetően. A játékosok eloszlása azért tükrözi a tabellán elfoglalt helyezéseket: a bajnok Tolna VFC-t és a bronzérmes Mórágyi SE-t például kilenc-kilenc, a második Nagymányoki SE-t tíz labdarúgó képviselte, míg a tíz tavaszi bajnokijából csupán hetet lejátszó Dunakömlődi SE-ből három, a sereghajtó Bonyhád-Börzsöny SE-ből négy játékos szerepelt a válogatottban.

Elsősorban nem a tavaszi formáján múlt a nagymányokiaknak, hogy nem sikerült címet védeniük. Hegedűs Péter együttese a megszerezhető harminc pontból huszonhetet (!) begyűjtött, s csak Mórágyon maradt pont nélkül. Nem meglepetés, hogy ketten is bekerültek a tavasz válogatottjába: Pál István a téli szünetben Tevelről tért vissza a csapathoz, mind a tíz bajnokin pályára lépett, ezeken hat találatot szerzett. Ötször szerepelt a forduló legjobb tizenegyében, ezzel ő érdemelte ki a tavasz legjobbja címet. Eggyel maradt el tőle Lajos Dávid, aki így is erősítheti a „megyeválogatott” támadószekcióját, nem érdemtelenül: tizenhét találkozón 24 találatot jegyzett, ezzel „behúzta” a másodosztály aranycipőjét.

Az egyedüli veretlen csapat a Mórágy volt tavasszal (6 győzelem, 4 döntetlen), s három labdarúgó is helyet követelt magának az összesített listán. Tóth Balázs kétszer támadóként, egyszer védőként nyújtott kimagasló teljesítményt, ahogy Mányák Dáriusz is háromszor volt a forduló legjobb kapusa. Rozgonyi Erik ősz után a szezon második felében is csapata vezéregyénisége volt, s bár duplázni nem tudott (ősszel ő érdemelte ki a legjobbnak járó elismerést), négy válogatottsággal ezúttal is bekerült a félszezon válogatottjába.

Lajos Dávid és Rozgonyi Erik mellett Gerendai Gábor is megmaradt hírmondónak őszről. A faddiak elnyűhetetlen védője egy mérkőzést hagyott ki tavasszal, háromszor szerepelt a legjobbak között, s fontos szerepet játszott abban, hogy csapata remek hajrával befusson a negyedik helyre. Ehhez kellett a háromszoros válogatott Farkas Kevin is, a 21 éves támadó az idény második felében nyolc találatot szerzett, húzóembere lett a faddi gárdának, s háromszor verekedte be magát a válogatottba.

A hármasok táborát erősíti továbbá az újonc ASE Pakstól Keresztes Dániel és az aparhanti Kovács Márió, mindketten a védelem két szélén kaptak helyet. A bajnok tolnaiaktól Bucher Barnabás is háromszor szerepelt a forduló válogatottjában, a rutinos támadó 17 találattal a góllövőlista második helyén végzett. Mellette a madocsaiak élő legendája, Böde István kapott még helyet. Az augusztusban 40. születésnapját ünneplő csatár a szezon végén – 673 góllal a háta mögött – várhatóan szögre akasztja a cipőt, egy válogatottbeli szerepléssel.