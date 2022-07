Mindkét csapat két és fél hete kezdte meg az edzéseket a hónap végén rajtoló új idényre, vagyis most tartanak felkészülésük felénél. Ez az az időszak, amikor a legnagyobb terhelést kapják a játékosok, s ez meg is látszott a mérkőzés színvonalán. Az iramra nem lehetett panasz egyik oldalon sem, a forróság ellenére űzték-hajtották egymást a csapatok, de a kapuk nem igazán forogtak veszélyben.

Az atomvárosiak inkább csapatként voltak egységesek, Kindl István 16-17 éves fiataljai felvállalták a kemény játékot a fizikálisan erősebb ellenféllel szemben (Turi Zsolt ezúttal is két részre szedte csapatát, a másik szintén tegnap az NB III Nyugat csoportjának bronzérmesével, a Veszprémmel meccselt hazai pályán), míg szekszárdi oldalon a támadók, vagyis Péter Dávid, Horog Ádám és Csernik Zsombor „varázsolt”.

A találkozó legeseménydúsabb időszaka a második félidő eleje volt, ekkor egy jobb oldalról félmagasan érkező labdával Csernik lőtte ki a bal felső sarkot félfordulatból. Egy perccel később Horog Ádám harcolt ki büntetőt, de a Mohácsról nyáron érkezett támadónak nem sikerült megdupláznia saját és csapata góljainak számát. A folytatásban is a mezőnyben járt a labda, így a szekszárdiak sikerét semmi sem veszélyeztette.

Az edzők így értékeltek.

Felkészülési mérkőzés. Szekszárdi UFC–Paksi FC II 1–0 (0–0). Szekszárd, 60 néző. V.: Hartung (Kiss G., Maczik). Szekszárd: Bognár Zs. – Tratnyek, Zsákovics, Arena Á., Béla D. – Lőrinc D., Gulyás P., Lékó, Péter D. – Csernik, Horog. Cserék: Marsai, Rácz F. Edző: Turi Zsolt. Paks II: Kovács F. – Görög, Dibusz, Ádám D., Gregor – Tóth K., Nagy M., Horváth K. – Zoltán R., Palóka, Szécsi P. Cserék: Herman (kapus), Papp Z., Mácsik, Binder, Máté Cs., Szabó A., Ignácz B., Heisler. Edző. Kindl István. Gól: Csernik.

Turi Zsolt, a szekszárdiak edzője: – Jó iramú mérkőzésen, nagy melegben úgy érzem, többet birtokoltuk a labdát, többet kezdeményeztünk, ennek megfelelően több gólhelyzetünk volt. Megérdemelten nyertünk, igaz, ebben az időszakban nem az eredmény a fontos, hanem az, hogy a megfelelő terhelést kapják meg a játékosok. Nem véletlen, hogy hétfőn és kedden kemény edzések voltak és direkt ezért akartunk két meccset játszani, hogy a pályán is mindenki megkapja a megfelelő a terhelést. Ez még eredménnyel is párosult, ami külön öröm.

Kindl István, a paksiak edzője: – Jó felnőtt NB III-as játékosokból álló csapat ellen szerepeltek fiataljaink, akik hétfőn és kedden is két edzésen vettek részt. Ez ki is ütközött ezen a mérkőzésen. Egyébként is rutintalanok még ezen a szinten, nagyon sok párharcot veszítettünk el, tompán játszottunk. A találkozó eleje tetszett, egész jól futballoztunk, de ahogy mentünk bele a mérkőzésbe, a Szekszárd átvette az irányítást. Mi elvi hibákat követtünk el támadásban és védekezésben, ennek ellenére csak dicsérni tudom a srácokat ilyen melegben és nehéz napok után.