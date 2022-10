Hogy Waltner Róbert, a paksiak edzője sem volt elégedett, jelezte: a szünetben három játékosát is lehívta a pályáról. Változást azonban a cserék sem hoztak, már Gyurkist Gergőben volt fantázia, a társakban ezen a napon nem sok. Ahogy fogytak a percek, úgy borította be a fehér lepel a paksi pályát, a 75. perctől szinte már semmit sem lehetett látni a hatalmas ködben. Igaz, sok mindenről nem is maradtak le a szurkolók, a paksi próbálkozásokat Jova Levente könnyedén hárította. A Vasas jól rombolt, s ez három pontot eredményezett Márkvárt Dávidék számára. A szekszárdi középpályás kétszeresen is örülhetett: délután az öccsével, Patrikkal felálló FC Dunaföldvár győzte le a megye egyes rangadón a Bonyhádot, este pedig ő is boldogan csaphatott a levegőbe.

A Paks először kapott ki hazai pályán a Vasastól amióta az NB I-ben szerepel, s immáron négy meccset (egy döntetlen mellett három vereség) számlál a nyeretlenségi szériája. A javítással november 6-án, ismét hazai pályán próbálkozhatnak meg Haraszti Zsolték, akik a Bp. Honvéd ellen futnak ki újfent a Fehérvári stadion gyepszőnyegére.

OTP Bank Liga, a 13. fordulóban

Paksi FC–Vasas FC 0–1 (0–1)

Paks, 1000 néző. V: Pintér Cs. (Tóth II. V., Huszár B.)

Paks: Nagy G. – Kinyik, Kádár, Szélpál, Szabó J. (Sajbán Máté, a szünetben) – Papp K. (Gyurkits, a szünetben), Balogh B., Szabó B. (Debreceni a szünetben) – Haraszti Zs. (Hahn, 59.), Varga B., Bőle. Vezetőedző: Waltner Róbert.

Vasas: Jova – Szivacski, Iyinbor, Hidi P., Silye – Márkvárt P. (Baráth, 91.), Vida M. (Hidi M., 78.), Berecz – Radó (Hinora, 77.), Novothny (Feczesin, 90.), Holender (Cipf, a szünetben). Vezetőedző: Kondás Elemér.

Gólszerző: Novothny (1.).