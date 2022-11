Nincs jó passzban a Majosi SE, amely sorozatban az ötödik meccsén maradt nyeretlen az NB III Közép csoportjában. A Bánk Dalnoki Labdarúgó Akadémia otthonában elszenvedett vasárnapi 1–0-s vereség az újonc negyedik sikertelen meccs volt, ha csak az említett öt fordulóra tekintünk vissza.

A döntetlenszagú összecsapáson egyik fél sem tudott komolyabban a másik fölé kerekedni, a három pontot egy szabadrúgás döntötte el, amelyet – nincs mit szépíteni rajta – bevédett a majosiak kapusa (a videót itt tekintheti meg). A rendkívül rossz talajon folyamatos játék nem alakulhatott ki, mert képtelenség volt kiszámolni, hogy hová fog érkezni, vagy hol fog felpattanni a labda.

„Tipikus egygólos mérkőzés volt, amelyen a hazaiak jobban tudtak alkalmazkodni a pálya minőségéhez, de persze ezzel nem magyarázható a vereség, hiszen mindkét csapat ugyanazon a pályán szerepelt! – összegezte a történteket Kardos Ernő. – Elsősorban pontrúgásokat követően akadtak lehetőségeink, ezeket sajnos nem sikerült kihasználni. Amikor jól ment a csapatnak, örömmel fogadtuk a gratulációkat, most emelt fővel kell hallgatni a kritikákat is. A játékosokat nem hagyom bántani, mert a hozzáállással ezúttal sem volt gond. A jó kezdéssel kicsit elkényeztettük a majosi futballközeget, és elvárás lett a jó eredmény, de továbbra is reálisan kell gondolkodni! Megyünk tovább, egy bravúrral szeretnénk meglepni az Iváncsát, akik véleményem szerint talán a bajnokság legjobb csapata” – húzta alá a majosiak szakvezetője.

A Majosi SE vasárnap 13 órától látja vendégül a Magyar Kupából a Ferencvárost is kiejtő iváncsaiakat.