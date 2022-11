Mint arról beszámoltunk, a Fekete Gólyák nyerte a veretlenek rangadóját a női NB II-es bajnokság pénteki játéknapján a Rinyamenti KC Nagyatád ellen, ezzel továbbra is hibátlan mérleggel áll a Dél-nyugat csoportjában, s visszavette a vezetést a mohácsiaktól.

„Szinte maximálisan bejöttek az elképzeléseink, a két átlövőjüket teljesen levettük a pályáról, a beállósaik sem okoztak nagyobb problémát. A vendégek szűk kerete miatt a félidők végjátékait nagy különbséggel hoztuk – értékelte a mérkőzést lapunknak Bordán Anna, a szekszárdiak vezetőedzője. – Kaveczki Edina ismét kiemelkedően teljesített, de többen is jól játszottak. Azonban még mindig van lehetőség, hogy fejlődjünk, hiszen voltak gyenge pontjaink is, különösen a ziccerek értékesítése okozott komoly nehézséget. Azzal is tisztában vagyunk, hogy jönnek az utánpótláscsapatok elleni mérkőzések, melyek ellen nem tudjuk csak tempóból megoldani a dolgot, ráadásul ezek a csapatok bővebb keretekkel dolgoznak. Most örüljünk a remek győzelemnek, hétfőtől pedig készülünk a következő feladatokra. Nem lehet említés nélkül hagyni, hogy a szurkolóink parádés, évek óta nem tapasztalt hangulatot teremtettek. Köszönjük nekik a biztatás!”

Női NB II, Dél-nyugat, 6. forduló

Szekszárdi Fekete Gólyák KC–Rinyamenti KC Nagyatád 38–19 (18–8)

Szekszárd, 70 néző. V.: Erdélyi M., Kertész B.

A legjobb szekszárdi dobók: Kaveczki 16 (6), Kapás T. 7, Bognár Zs. 5, Gulya 5.