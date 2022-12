– A szervezés, az időjárás és az útvonal ideális volt, ezért is bánt, hogy nem sikerült olyan eredményt elérnem, mint amit terveztünk. A rutintalanság és az egyfajta idegesség is hozzájárult ahhoz, hogy elmaradtam a remélt 2:14 órás időtől – mondta lapunknak Szemerei Levente, aki a 2:17:17 óra alatt teljesítette december első vasárnapján a Valencia Marathont. – Nagyon bekezdtem, féltávnál, de talán még 25 kilométernél is országos csúcs közelében voltam, harminchoz közeledve pedig reális esély volt még a tervezett idő elérésének. Pár kilométer után viszont jött a „fal”, és teljesen elkészültem az erőmmel.

A Szekszárdi Sportközpont atlétája lemondta, bemelegítéskor szó szerint összefutott két indiai indulóval, akikkel a kenyai edzőtáborban ismerkedett meg.

– Ők is hozzám hasonló időt terveztek futni, de ők még nálam is jobban bekezdtek. A táv felénél fél perccel voltak előttem, így végül egy nagyobb bollyal haladtam tíz kilométerig, aztán egy brit sráccal folytattam 31-32. kilométerig, aki hol leszakadt, hol felzárkózott hozzám, de olyan is volt, hogy ő nyomta meg az iramot – mesélte a szedresi atléta.

Szemerei Levente tanulságként levonta, hogy verseny közben sokkal türelmesebbnek kell lennie és nagyobb lélekjelenléttel kell bírnia, ha el akarja érni a célját.

– Öt kilométernél is láttam, hogy gyorsabban futok a tervezettnél, de nem tudtam meghozni azt a döntést, hogy a következő kettőt inkább egyedül futom annak érdekében, hogy az később kifizetődő legyen. A lassabb bolyban, ami féltávnál egy perccel mögöttem haladt, gyorsulni tudtak az atléták, így jobb eredményt értek el, nem futották el az elejét – mondta.

A 22 éves szedresi atlétára most másfél hét aktív pihenő vár, ebben az időszakban 5-8 kilométereket fut majd, az után fokozatosan növeli majd a távokat, s áll vissza az edzéstempóra. Ami a jövőt illeti, Szemerei Levente január 20-án Dohában félmaratonon áll rajthoz, ahova a női versenyzőkhöz hívták meg iramfutónak. Onnan egyből Kenyába utazik, ahol a tervek szerint öthetes edzőtáborban vesz részt. A következő maratonija áprilisban lesz Bécsben, ahol már nagyobb rutinnal felvértezve ismét megcélozza a 2:14 órán belüli eredményt.