Mint arról beszámoltunk, az Atomerőmű SE a KTE Duna Aszfalt csapatával került össze a Magyar Kupa negyeddöntőjében. Mivel a paksiak ötödikként kvalifikálták magukat a nyolc közé, a Kecskemét pedig hetedikként, így a piros-kékek lehetnek a házigazdák. A találkozót április 5-én játsszák az ASE Gesztenyés úti sportcsarnokában.

„Nagyon erős és masszív csapat a KTE, amely már idegenben is bizonyított, hiszen öt alkalommal is győztesen hagyhatták el a pályát vendégként – mondta a sorsolásról Csirke Ferenc. – A kupameccsig még bajnokin is összecsapunk Pakson, azon a találkozón már látni lehet majd dolgokat. Egy mérkőzés dönt, nagy lesz a tét, de a győztes a kupa új lebonyolításának köszönhetően egy nappal többet készülhet. Mivel a meccs az alapszakasz befejezése után lesz, az sem mindegy, hogy melyik csapat hol végez majd a bajnokságban, ez is adhat egyfajta plusz energiát. Hazai pályán nem is lehet más a célunk, mint bejutni a Final Four-ba” – húzta alá a paksiak vezetőedzője.

Az ASE-ra a kupameccsig még tíz bajnoki mérkőzés vár, a kecskemétiekkel március 4-én találkoznak.

Az Atomerőmű SE négyszer hódította el eddig a Magyar Kupát, utoljára 2008-ban Szombathelyen, a házigazda Falco KC-vel szemben. A kétszeri hosszabbításba torkolló finálét 107–96-ra nyerte meg a Sabáli Balázs dirigálta Atom, amelyben Brooks (27), Murry (21), Gulyás (16), Stevenson (12) és az azóta elhunyt Horváth Zoltán (12) voltak a húzóemberek. Korábban 2001-ben, 2003-ban és 2005-ben is a paksiak voltak a legjobbak.