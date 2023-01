Bedecs Ferenc szakmai igazgató elmondta, hogy 2022 eredményes, jó esztendő volt, rengeteg munkával, sok utazással. A Telepaks ismerteti: valamennyi szakosztály különböző megmérettetésen vett részt. Ez alól nem volt kivétel a kajak-kenu szakosztály sem. A sportolók több nemzetközi versenyen is részt vettek, különböző számokban, eredményesen. A paksi cselgáncsozók is érmékkel tértek haza egy-egy verseny után a múlt évben, számolt be erről a Telepaks.