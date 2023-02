A tisztes helytállás reményében lépett pályára Bolognában a szekszárdi csapat. Szabó Noémi szakmai és sportigazgató a találkozó előtt abban is bízott, hogy újabb sérülés nélkül megússzák az olaszországi kirándulást.

Mi tagadás, rájár a rúd a KSC-re, amely mindössze kilenc játékossal utazott el az északolasz városba. Nem tarthatott a gárdával Boros Júlia és Holc Rebeka, s már nem lehetett ott a kékek keretében a pár hete távozó Victoria Vivians és Ruthy Hebard.

Az olaszoknak csak egy játékosukat kellett nélkülözniük, a korábban Szekszárdon is megfordult horvát Ivana Dojkic régóta sérült. Ott volt ugyanakkor a bolognaiak kezdőötösében a lett Kitija Laksa, aki egymás után három triplát is bevágott, s mire a KSC feleszmélt, már 13–2 állt az eredményjelzőn. Nem is várt az időkéréssel Djokics Zseljko, s hogy hatottak a szavai, azt egy pompás tripla jelezte, amit Studer Ágnes süllyesztett el az olaszok gyűrűjében.

Sajnos a Bologna nem lassított, a hármasokat elképesztő hidegvérrel értékesítették, az első negyedben hatot (!) vágtak be, így hiába igyekeztek Bálint Rékáék, esélyük sem volt ilyen dobóforma mellett, hogy szorossá tegyék a meccset.

Az olaszok láthatóan élvezték, hogy kijött nekik a lépés, a 16. percben már húsz volt a két csapat között (42–22), félő volt, hogy egy nagy vereségbe szalad bele a Szekszárd. Szerencsére nem így lett, a második negyedből hátralévő percek már a KSC-ről szóltak, helyenként szép figurák után jöttek a vendégpontok, a palánkok alatt is kiegyenlítettebb lett a csata, s mindjárt másképp nézett ki ez az etap, amelyet csak két ponttal veszített el a Szekszárd.