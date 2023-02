A forduló előtt egy pont választotta el a két csapatot egymástól a tabellán, így mondhatni érmes csatát vívtak egymással a felek. Bele is állt a mérkőzésbe a Hőgyész, melynél jól működött a védekezés, ami magával hozta a jó kapusteljesítményt is. Szente Gábor az első félidőben hét védést mutatott be, ami elbizonytalanította a csömöriek legjobbjait is.

Törvényszerű volt, hogy a második félidőben nem tudja tartani ezt az iramot Bán Tamás együttese, a rövid kispad miatt az elfáradt játékosok bele-bele hibáztak a támadásokba. Több lett az eladott labda, a 48. percre öt gólra jöttek fel a vendégek (23–18), de a hajrát megnyomták a hőgyésziek és egy 5–1-es sorozattal közé rakták a mérkőzés legnagyobb különbségét.

NB II, Dél-nyugat, 13. forduló

Hőgyészi SC–Csömör KSK 33–23 (15–7)

Tamási, 50 néző. V.: Nagy L., Szekeres L.

Hőgyész: SZENTE – KOVÁCS L. 2, Nyitrai 2, Vojkovics Gy. 5, VALD 12 (2), Szakcsi 7, Vojkovics I. Csere: Hudra, Farkas G. (kapusok), Teimel M. 3, SZABÓ T. 2, Széles, Gadányi. Edző: Bán Tamás

Hétméteresek: 2/2, illetve 6/3.

Kiállítások: 8, illetve 12 perc.

Bán Tamás: – Kiváló egyéni teljesítmények mellett csapatként is kiválóan működtünk, aminek két fontos pont lett az eredménye.

A bajnokság állása