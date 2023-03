„Megcsináltuk a hetediket is. Fortuna segítségével sikerült nagyobb arányban győzedelmeskedni Győrött, mint az első számú üldöző Zalaegerszegnek a Tapolca ellen. Balázs Gábor tisztet áldozva sok taktikai elemmel fűszerezve kergette ellenfelét a vereségbe. Dankházi Andris türelmes játékkal késztette feladásra soros ellenfelét, ezzel sorozatban harmadik teljes pontját gyűjtötte be. Bernáth Bence a tőle megszokott masszírozással immár ötödik győzelmét szerezte meg, ötből! Buri Kata tiszthátrányban szőtt olyan matthálót ellenfele királya köré az alapsoron, amiből még a sorozatos tisztáldozatok sem tudták kimenekíteni az uralkodót. Itt játszotta el szerepét Fortuna, hiszen az ellenfél nélkül ez nem sikerülhetett volna. Nekem, mint befejező embernek, az ellenfelet sikerült annyira kifárasztani, hogy előbb gyalogot majd tisztet, ezzel együtt partit sikerült nyerni. A fél pontot szerzők, Losonczi Marci kivételével – aki korán remire adta a neki nem tetsző állást –, mindent megtettek a győzelemért, szinte két királyig játszottak, de sem Vidéki Sándornak, sem Molnár Bélának, sem Tancsa Tominak, sem Szente-Varga Fruzsinának nem sikerült begyűjteni a teljes pontot. Két vereség sajnos becsúszott, azért nem volt teljes a névsor fentebb, de ennyinek bele kell férnie az ilyen mérkőzéseken. Itt is játszott Fortuna, vagy inkább túl sokat és túl nagyokat hibáztunk. A győzelemmel 5,5 pontra növeltük az előnyt két fordulóval a vége előtt” – összegzett Berta Tibor, a paksiak csapatvezetője.

NB I, Charousek csoport, a 7. fordulóban

Győri Elektromos–ASE Paks II 4,5:7,5. Teljes pontot szereztek: Balázs Gábor, Dankházi András, Bernáth Bence, Berta Tibor, Buri Kata. Döntetlent értek el: Vidéki Sándor, Molnár Béla, Losonczi Marcell, Tancsa Tamás, Szente-Varga Fruzsina.

A bajnokság állása: 1. ASE Paks II. (52 pont) 2. Z.Csuti-Hydrocomp SK (46,5 pont) 3. Taploca Városi VSE (44,5 pont) 4. Haladás VSE II. (41,5 pont) 5. SZ-A STE (41 pont), 6. Tuxera Aquaprofit NSK II. (40,5 pont) 7. Komlói BSK (40,5 pont) 8. Sentimento Ajka BSK (38,5 pont) 9. Balatonfüredi SC (38 pont) 10. Győri Elektromos (37 pont).