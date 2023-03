Négy hónap szünet után folytatódik a pontvadászat a harmadosztály Nyugat csoportjában. Az élről a Zomba várja a tavaszi szezont, de előnye mindössze két pont a címvédő Dombóvári LK-val szemben. Hosnyánszki Tamás játékos-edző csapata ősszel mindössze két pontot veszített, azt is legfőbb riválisának otthonában. Akkor háromszor is vezetést szereztek a vendégek, végül be kellett érniük a 3–3-as döntetlennel.

A gárda felkészülési mérkőzés nélkül vág neki a tavasznak, pozitívum viszont, hogy nem hagyta el senki a klubot, viszont érkezett Tamásiból a több poszton is bevethető Tóth Roland.

„Harmadik nekifutásra jó lenne révbe érni. A szezon elején, mint minden évben, a dobogót tűztük ki célként. Pontelőnnyel várjuk a bajnokság második szakaszát, szeretnénk megőrizni az első helyünket, de ez nem tűnik könnyű feladatnak. Rögtön egy döntőnek felérő mérkőzéssel kezdünk, igyekszünk mindent megtenni, hogy megtartsuk a pozíciónkat – fogalmazott lapunknak Hosnyánszki Tamás, aki a szombati rangadóról is elmondta várakozásait. – Tele vannak rutinos játékosokkal a dombóváriak, ezért is számítok egy izgalmas mérkőzésre. Elfoglaltságok miatt egy-két játékosomra nem számíthatok, így szinte teljes kerettel állhatunk ki. Bízom abban, hogy a hazai pálya előnye kedvezni fog nekünk és itthon tudjuk tartani a három pontot.”

A két csapat ötödik szezonját tölti Nyugaton, a nyolc egymás elleni mérkőzésből ötöt a Dombóvár nyert meg, a Zomba csak egyszer, 2021 szeptemberében tudott győzni – akkor viszont hazai pályán 4–3-ra múlta felül riválisát.

A címvédőnél nem volt mozgás a téli átigazolási ablakban, azonban a súlyos sérülést szenvedő Nagy Kornélra már nem számíthat a csapat. Két edzőmeccset viszont játszott a Dombóvár, a Tamási második csapatával 6–6-os döntetlent ért el, a Nakot viszont 3–1-re legyőzte.

„Az elmúlt évekhez hasonló színvonalú mérkőzésre számítok, ami akár az első helyről is dönthet. Az előző idény ugyanezen időszakában nyolc pont előnyük volt a zombaiaknak, a végén mégis megelőztük, idén viszont erősebbnek tűnnek – mondta Kis Dániel Péter, a dombóváriak elnöke, aki egyben 21 találatával a góllövőlistát is vezeti. – Nem feltett kézzel megyünk Zombára, győzni szeretnénk, mert ha a forduló másik rangadóján döntetlent játszik a Döbrököz és az Iregszemcse, elszakadhatunk annyira, hogy a célunk, a dobogó szinte biztos lesz.”

Megyei III. osztály, Nyugat, 12. forduló

KSE Zomba–Dombóvári Labdarúgó Klub

Zomba, szombat, 15 óra. Vezeti: Szakács G. (Orsós J., Czeglédi)

A dobogóért is folyik a harc Öt pont választja el a harmadik Döbröközt és az ötödik Regölyt a tabellán, közéjük ékelődött be az Iregszemcse. A döbrököziek éppen utóbbi csapatot fogadják vasárnap.

A 12. forduló menetrendje. Március 25., szombat: KSE Zomba–Dombóvári LK, Felsőnána SE–Regölyi SE (Hőgyészen játsszák) 15 óra. Március 26., vasárnap: Nak SE–Dalmandi SK, Döbröközi KSE–Iregszemcsei SE, Tamási 2009 FC II–Magyarkeszi KSE 15 óra.

A bajnokság állása