Régen volt ilyen kiélezett a női bajnokság alapszakasza, hogy az utolsó forduló előtt csak azt lehessen tudni, hogy az a címvédő Sopron elsőségével zárul, az utolsó három helyen pedig sorrendben a Szigetszentmiklós, Cegléd, PINKK-Pécs végez. A sorsolás külön pikantériát is szolgáltatott azzal, hogy a forduló egyik rangadóján a negyedik pozícióért harcoló Atomerőmű KSC Szekszárd a SERCO UNI Győrt fogadta. A hazai szurkolók egyik szemükkel közben Pécsre figyeltek, ahol – csapatuk sikere mellett – ha a soproniak győznek, a szekszárdiak megelőzik a PEAC-ot és pályaelőnyből várhatják az egymás elleni negyeddöntős párharcot. A győrieknek pedig a saját kezükben volt a sorsuk, hiszen hiába nyer a Csata otthonában a DVTK, győzelmük esetén megőrzik második pozíciójukat.

Ilyen mentalitással is kezdtek a csapatok, kezdetben a válogatott két meghatározó tagja, Goree Cyesha és a csapatkapitány Dubei Debóra termelte a pontokat, majd felléptek hozzájuk támadásban a többiek is. Védekezésbe nem sok energiát fektettek a felek, igaz jól is céloztak a játékosok, így az első negyed már-már egy NBA-mérkőzéshez volt hasonlítható. Az addig nem sokat mutató Aaryn Ellenberg büntetőivel az addigi legnagyobb különbségre növelte a győriek előnyét (36–43), ami után kevesen gondolták volna, hogy a félidő utolsó 4 perc 55 másodpercében nem esik több vendégpont. Pedig ez történt, Nikola Dudásová vezérletével 11–0-t produkáltak a hazaiak, amivel

egy félidő választotta el a KSC-t az alapszakasz negyedik helyétől, miután Pécsett a Sopron 35–26-ra vezetett két negyed után.

A mérkőzést a helyszínen megtekintő Székely Norbert szövetségi kapitány is láthatta, hogy a nagyszünet után lejjebb esett a színvonal, több volt a rontott dobás, viszont előtérbe került a küzdelem. Szó szerint csúsztak-másztak a labdáért a játékosok, amiből a Szekszárd jött ki jobban. Goree büntetőivel 59–51-et mutatott az eredményjelző, ám a kisalföldiek az utolsó felvonást már csak egy pontos hátránnyal kezdték meg. Studer Ágnes középtávolija után egy pontra jött vissza a KSC (68–69), amit az irányító öklét a levegőbe csapva konstatált. Fordulatot viszont nem hozott ez a mérkőzés, így vereséggel és az ötödik helyen zárta az alapszakaszt a Szekszárd. Sovány vigasz, de a győzelem sem ért volna ennél jobb helyezést Djokics Zseljko együttese számára, miután az NKA Universitas PEAC 66–61-re múlta felül a soproniakat.

A rájátszás már kedden elkezdődik, a Szekszárd 18 órakor lép pályára Pécsen. A két nyert mérkőzésig tartó negyeddöntős párharc második találkozóját pénteken rendezik a tolnai megyeszékhelyen, ha szükség van rá, a harmadikra vasárnap kerül sor.

Tippmix Női NB I/A, alapszakasz, 22. forduló

Atomerőmű KSC Szekszárd–SERCO UNI Győr 75–83 (25–29, 22–14, 13–16, 15–24)

Szekszárd, 1100 néző. V: Tóth C., Goda, Farkas G.

SZEKSZÁRD: STUDER 8/3, Dudásová 11/3, Miklós M. 13/3, Bálint R., GOREE 21. Csere: KRNJICS 14, Mányoky, Wallace 8, Boros J. Edző: Djokics Zseljko

GYŐR: ELLENBERG 18/6, DOMBAI 15/9, DUBEI 11/3, Török Á. 5/3, P. Williams 6. Csere: Ruff-Nagy 14/9, Bach 9/3, Oroszová 2, Varga Zs. 3, Weninger. Edző: Cziczás László

Az eredmény alakulása: 3. perc: 11–7. 6. p.: 15–15. 9. p.: 20–27. 13. p.: 32–34. 17. p.: 36–43. 19. p.: 47–43. 23. p.: 53–49. 27. p.: 59–51. 30. p.: 60–59. 34. p.: 64–68. 38. p.: 68–73.

Kipontozódott: Studer (39.)