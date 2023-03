Dr. Papp Csaba csapatvezető egészen egyszerű lelkesítő „beszédet” mondott a mérkőzés előtt: „Győzni kell mindenkinek!” Az ellenfél erősorrendjét meglátva azonban ez nem tűnt egyszerű feladatnak… a Marcali az idényben az eddigi legerősebb összeállításban ült le!

Sakkban magasabb szinten egészen ritka, hogy matt kerül a táblára, ugyanis a menthetetlen állásokat fel szokták adni a játékosok, nem várják meg, míg az ellenfél mattot ad. Nem véletlenül kaphatta volna „a mattok mérkőzése” nevet ez a párharc: a decsiek ma három mattig jutottak!

„ Az első két óra már jól alakult a sárközi csapatnak. Hölczl Attila győzelmével indult a pontgyűjtés. „Jó az öreg a háznál” – tartja a mondás és ezt a 73 éves „Atti papa” győzelme is megerősítette. Mellette a B. Garai testvérpáros, Etelka és Lehel is teljes pontot szereztek. Sajnos Barbarics Tamás ígéretes támadásában nem találta meg a legerősebb folytatást, így fokozatosan engedte ki az előnyt. Végül vereség lett a vége. Közben dr. Papp Csaba és Horváth Balázs is győzött. Nagybiró László a Sió Sakk SC oktatójával, a rutinos Haszon Dávid FIDE-mesterrel került szembe. Laci már a megnyitásból rosszabbul jött ki és – tőle szokatlanul – elnézett egy kiskombinációt, így a partit is elvesztette. Ezek után jöttek a mattok! Az első mattot Kiss Lajos adta be. Végig magabiztosan vezette a partit, így a győzelem nem volt kérdéses. Gál Péter bonyolult állásban rengeteg időt használt fel, már a huszadik lépés környékén időzavarba és rosszabb állásba került. Hősiesen tartotta magát, kombinált, kavart, aminek az eredménye egy matt lett! A nap legszebb mattját (és partiját) az éltáblán dr. Papp Tamás FIDE-mester érte el. A ellenfele nagyon békésen szeretett volna túlesni ezen a mérkőzésen, többször is döntetlent ajánlott. Nem tudhatta, hogy a decsiek a harcos sakkot szeretik, az éltáblán pedig pláne nincs gyors remi! Tamás fokozatosan előnybe került, majd a végjátékban egy gyönyörű kombinációval bevitte a végső csapást: mattot adott! Szuhai Balázs végletekig kiélezett csatában döntetlent ért el. Az utolsó parti vége előtt már 8,5 pont szerepelt a decsi csapat játékosainak neve mellett. Balázs Imre győzelmével beállította a szinte kiütéses győzelmet: 2,5-9,5. A nagyarányú győzelem azért is értékes, mert így az utolsó fordulót így négy pont előnyük a Szentlőrinc csapata előtt ” – állt a beszámolóban.

NB II. Asztalos csoport: Marcali–Decs 1990 SE 2,5–9,5. Teljes pontot szereztek: Dr. Papp Tamás, Kiss Lajos, Horváth Balázs, Gál Péter, Balázs Imre, dr. Papp Csaba, Hölczl Attila, B. Garai Lehel, B. Garai Etelka. Döntetlent ért el: Szuhai Balázs.

A bajnokság állása: 1. Decs 1990 SE (63,5 pont) 2. Szentlőrinc (59,5 pont) 3. Sakk Egylet Nagyatád (57,5 pont) 4. 3. Bajai SCC (56,5 pont) 5. Fehérvár SE (50 pont) 6. Rácalmás-Királysakk (44,5 pont) 7. Karmin PSSE (41 pont) 8-9. Marcali VSZSE, Komlói BSK (36,5-36,5 pont) 10. Kaposvári Bástya SE (33,5 pont)

A záró fordulóra a decsi Fekete Ló Sakk Klubban kerül sor április 23-án. Az ellenfél a bajaiak csapata lesz.