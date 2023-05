Mindenki mosolygott, fotóriporterünkre, Mártonfai Dénesre, s az időjárás sem rontotta el a hangulatot, mert bár a rajtnál egy-egy csepp lehullott, egész nap ragyogó időben róhatták a kilométereket a vállalkozókedvűek.

Több mint ezren jöttek el Szekszárdra, de talán többen is eljöttek volna, ha nem a Vivicittá és az Ultrabalaton közé ékelődött volna a verseny.

A futók idén is öt táv közül választhattak: egyéniben 26, 20, 15, 10 és 5 kilométeren állhatnak rajthoz, a leghosszabb távot két- és háromfős váltóban is teljesíteni lehetett.

A szervezők idén is gondoltak a fiatalokra, a gyerekek 14 éves korig az egykilométeres távot is teljesíthették.

Az útvonalak nemcsak a hosszuk, de domborzati fekvésük miatt is kihívások elé állították a próbázókat. A leghosszabb távon 806, majd 490, 376, 239 és 120 méter szintkülönbséget kellett leküzdeniük a futóknak.

Cserébe viszont Szekszárd olyan tájaira is ellátogathattak, amiről talán még a lokálpatrióták sem tudták, hogy léteznek.

„Minden évben próbálom más irányba vinni a Borvidéket, idén a Bati-kereszt kilátó és a Baranya-völgy volt az a helyszín, ahová korábban még nem vezetett a útvonal, de ahogy a visszajelzésekből tudjuk, nem lőttünk mellé” – mondta még az esti parti előtt Márkus István főszervező.

Ismert arcokban nem volt hiány, elég csak az Atomerőmű KSC Szekszárd két kiválóságára, az idén visszavonuló Bálint Rékára és Studer Ágnesre gondolni, akik nem először veselkedtek neki, hogy legyőzzék a verseny jelentette kihívásokat.

A férfiaknál 193-an vágtak neki a leghosszabb távnak, a 26 kilométernek. A győztes Szekeres Zsolt 1:58:38 óra alatt ért célba. A második Tankovics Csongor (2:00:04), a harmadik Mező Roland (2:00:08) lett.

A nőknél 61-en indultak, Vastag Fanni 2:15:23 órás időeredménnyel nyert, Kis Szvetlana (2:18:30) és Kókai Flóra Dóra (2:23:43) előtt.

A legrövidebb távon, 5,26 kilométeren Blumenschein Tímea 28:01 perces idővel győzött, a férfiaknál Shokeen Sumit 21:50 percet ért el. A 9,14 kilométeres etapot a nőknél Bucsi Petra (45:42), a férfiaknál Plessz Gábor (38:57) teljesítette a legjobb idővel, 14,43 kilométeren Molnárné Hinterdorfer Nóra 1:13:46 órás idővel ért elsőként célba, Gyáni Zsombor 49:03 perc alatt mászta meg a szőlősorok között tekergő utakat. A 19,65 kilométeres versenyben Tapolczay Noémi 1:41:15 óra alatt teljesítette a távot, Erdei András 1:30:36-os időt ért el.

A kétfős csapatoknál a FutaPécs alföldi Betyárok (Hegedüs Csaba, Mondovics József) győzött 26 kilométeren, míg a három fős brigádoknál a Szűzoltók elnevezésű formáció (Mészáros Viktor, Holló Adrián, Marton Csaba) nyert.

A verseny kategóriánkénti eredményeit itt böngészheti át!