– Elsők között szeretnék gratulálni! Tudja, hogy mihez?

– Van egy sejtésem... – válaszolta Régi Dominik, a Mórágyi SE 27 éves labdarúgója, aki kiérdemelte a megyei II. osztályú bajnokság tavaszi szezonjának szakmai díját. – A Teolon jött velem szembe először a hír, nagyon megörültem neki, úgy gondolom, mindent megtettem azért, hogy jól teljesítsek a mérkőzéseken. De a csapat eredményei fontosabban, így természetesen annak jobban örültem volna, ha bajnoki címet szerzünk. Ha mondhatok ilyet, és nem sértek meg vele senkit, ezt az egyéni elismerést sovány vigaszként élem meg.

– Pedig megvolt az esélyük az aranyéremre, hiszen a tavaszi szezont a Mórágy kezdte az élről, sőt áprilisig vezette a bajnokságot...

mvölgy, közbe szóltak a sérülések, ami miatt néhány mérkőzés nem úgy alakult, ahogy elterveztük és ahogy szerettük volna. Konkrétan itt az ASE és a Madocsa elleni találkozóra gondolok, mindkét alkalommal csak döntetlent értünk el. A paksiak megleptek minket, hogyan kezdték a bajnokit, gyorsan előnyt szereztek és bár sikerült fordítanunk, nem tudtuk igazán felvenni velük a versenyt. A madocsaiak ellen már 2–0-ra vezettünk, azt hittük, hogy kezünkben van a meccs, a végén mégis mi futottunk az eredmény után és örülhettünk legalább az egy pontnak.

– Az egyéni teljesítményével mennyire elégedett? Az MLSZ adatbankjában visszanézve felnőtt pályafutása során még nem szerzett egy idényen belül hét gólt.

– Azt gondolom, ha én kaptam a szakmai díjat, akkor nem lehetett rá panasz. Ahogy olvastam a cikket, ezt támasztja alá Illés Béla vezetőedző szavai is. Nem profi futballról beszélünk, de mindenki átlátja, hogy mit engednek meg a képességei. Persze nekem is vannak hiányosságaim, mindig van hova fejlődni. Nekem elsősorban a jobb helyzetkihasználásban kellene elérőbb lépnem, és akkor jövőre az idei rekordomat is meg tudnám dönteni.

– Ezt mórágyi vagy esetleg más csapat mezében képzeli el?

alószínűleg maradok a csapatnál. Munka mellett komoly terveim már nincsenek a labdarúgással, nem tudnék annyi időt szentelni rá, amennyit kéne ahhoz, hogy magasabb osztályban is helyt tudjak állni. Bízom abban, hogy Mórágyon megmarad az a mag, ami az idei szezonra összejött és akkor jó eséllyel indulhatnánk harcba a bajnoki címért. A sok ezüst után most már ideje lenne aranyérmet szerezni, ez lesz a cél!

A szakmai díjas mellett minden évben egy közönségdíjast is választunk. Most önökön a sor, hogy eldöntsék, a tavaszi válogatottba bekerült játékosok közül ki nyújtotta a legjobb teljesítményt. Szavazni egy héten keresztül, június 19-ig, hétfőig lehet erre a linkre kattintva!