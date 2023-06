A tizenhárom tavaszi fordulóban a tizenkét klub (mint ismert, a Dunakömlődi SE télen visszalépett) összesen nyolcvanhárom játékost adott a hétvége válogatottjaiba: érdekesség, hogy bár a legtöbb labdarúgó a Tolna VFC-től került ki (11), mégsem került be onnan játékos a tavasz válogatottjába, míg a legkevesebbet a szezon hajrájában a kizárás sorsára jutó Simontornya TC adta (4). A tizenegybe viszont hét egyesület ad játékost, közülük kettőt a bajnok Nagymányoki SE.

A völgységiek remek második félévet produkáltak, tíz meccsükből kilencet megnyertek, amivel a téli egypontos hátrányból a végére hatpontos előnyre tettek szert a mórágyiakkal szemben. A tavaszt a Gere Oszkár, Komáromi Bence edzőpárossal végigvivő gárda végül a harmadik legkevesebb kapott góllal és a legtöbb lőtt találattal zárta a szezont. A válogatott védelmében Bognár Sándor négyszer, támadósorában a gólkirály Lajos Dávid ötször szerepelt, így mindkettejük helye megkérdőjelezhetetlen volt.

Az idény legjobbját mégsem a bajnok adja, hanem az ezüstéremmel vigasztalodó Mórágy. A gárda gyakorlatilag egy hónap alatt veszítette el az aranyat, hiszen ebben az időszakban négy mérkőzésen hét pontot bukott. Régi Dominikre ekkor sem lehetett panasza Illés Béla vezetőedzőnek, aki többször is a mezőny legjobbjaként jellemezte a végül hét találatig jutó 27 esztendős középpályást. A mórágyiaktól még a 19 éves Kis Levente és az ezüstcipős támadó, Acsádi Dániel került be a válogatottba.

A TAVASZI SZEZON VÁLOGATOTTJA Seregi Szabolcs (Aparhanti SE) 5 – Kis Levente (Mórágyi SE) 3, Bognár Sándor (Nagymányoki SE) 4, Prantner Tamás (ASE Paks) 4, Guzorán Péter (Bonyhád-Börzsöny SE) 4 – Reichert Krisztián (Kisdorogi FC) 2, Régi Dominik (Mórágyi SE) 7, Baros András (Faddi SE) 3 – Lajos Dávid (Nagymányoki SE) 5, Prantner Zoltán (ASE Paks) 4, Acsádi Dániel (Mórágyi SE) 3

A dobogó legalsó fokára az utolsó pillanatban fellépő Bonyhád-Börzsöny ősszel még az első helyért harcolt, a tavaszt viszont öt vereséggel és hét nyeretlen mérkőzéssel kezdte (nem számolva a később törölt Simontornya elleni sikert). A hajrára viszont összekapta magát Töttős László csapata, az egyik legjobb védelemmel rendelkező gárdából pedig Guzorán Péter érdemelte ki a válogatottságot.

A hátvéd mellett az aparhanti Seregi Szabolcs is átmentette jó formáját őszről, ezzel tavasszal is ő védi a válogatott kapuját. A 23 éves hálóőr akár duplázhat is, hiszen januárban egyszer már kiérdemelte a megyei II. osztály közönségdíját.

A bronzéremről éppen, hogy lecsúszó Faddot a középpályás Baros András, az ASE Paksot pedig a két Prantner, a védő Tamás és a csatár Zoltán képviseli. A Kisdorog a szezon második felére megtáltosodott, ebben pedig nagy szerepet játszott a télen Tevelről igazolt Reichert Krisztián. A támadó középpályás tizenegy bajnokin hétszer talált be, emellett a mezőnymunkájával is rászolgált a válogatottbeli „meghívóra”.

KERESSÜK A KÖZÖNSÉGDÍJAST!

A szakmai díjazott mellett idén is jutalmazzuk majd a közönségdíjast. Olvasóink egy héten keresztül, jövő héten hétfő (június 19.) 17 óráig adhatják le voksukat a kedvencükre. A szakmai díjazottra, Régi Dominikra már nem adható le szavazat.