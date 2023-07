Ahhoz képest, hogy itthon négy edzőmérkőzése közül hármat is elveszített a Paksi FC, a szlovéniai edzőtábor idejére megtáltosodott Bognár György alakulata, amely mindegyik összecsapását megnyerte. A paksiak az izraeli Maccabi Petah Tikva elleni 3–2-es sikerrel kezdtek, aztán jött a román második ligában szereplő csíkszeredaiak elleni 5–2-es siker, most pedig egy másik izraeli csapatot, az FC Ashdodot is felülmúlták.

Az atomvárosiak most már utaznak haza, és jövő héten már a Fehérvári úti stadionban készülnek az NB I-es bajnokság 2023/2024-es szezonjára, amelynek rajtján, július 28-án az élvonalba most visszatérő MTK Budapest vendégei lesznek.

Nemzetközi felkészülési mérkőzés

Paksi FC–FC Ashdod 3–2 (1–1). Szlovénia, Konjice

Paksi FC: Szappanos – Kovács K., Windecker, Hegedűs J., Kinyik, Silye – Papp K., Mezei, Szabó B. – Hahn, Könyves. Csereként pályára lépett: Beke, Balogh B., Böde, Osváth, Bőle, Haraszti Zs. A paksi gólokat Könyves Norbert, Beke Péter és Böde Dániel szerezte.