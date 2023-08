A Zamárdi–Tihany–Zamárdi közötti nyolc kilométeres vízi útvonal megtételére idén mintegy 2300 vízi egység nevezett, több mint négyezren teljesítették a távot. A Tolnai Sárkányhajó Club Egyesület „Holt-Duna Tolna” csapata a 20 fős sárkányhajó kategóriában negyvenhárom gárda közül – bő negyven perces idővel – a második helyet szerezte meg.

Az idei Balaton-átevezésen a tolnaiak számára valószínűleg még a kiváló szereplésnél is maradandóbb élményt jelentett, hogy a futam után másodszor is teljesítették a távot. A tolnaiak ugyanis a Paraktív Alapítvánnyal együttműködve, két sárkányhajójukkal parasportolókkal és az alapítvány támogatóival közösen is leevezték a Zamárdi–Tihany–Zamárdi útvonalat.

Indulásra készülődnek a sárkányhajósok (Beküldött fotó)

Az eseményen vízre szálltak többek között a tokiói paralimpia bronzérmes női tőr csapatának tagjai: Krajnyák Zsuzsanna, Hajmási Éva, Dani Gyöngyi; az athéni paralimpia egyetlen magyar kerekesszékes futója Dóra (Sarkadi) Krisztina; Sedric Rousseau (erőemelő), Gurisatti Gyula (sportlövő), továbbá Simon Dániel (szkander), Zsolnai Sándor (vívás), Gergely István (kosárlabda és vívás).

A Paraktív Alapítvány vezetőjét idézve:

„Megmutattuk, hogy a sport mindenkit összehoz, legyen sérült vagy ép. Együtt bebizonyítottuk, hogy lehetetlen nem létezik.”