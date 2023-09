Nem tudjuk, mi történt, mert nem voltunk ott, de komoly szitokáradat zúdult a Kajdacs–Szedres vármegyei harmadosztályú futballmeccs játékvezetőjére. Az MLSZ adatbankja szerint Kiss Gergely vezette a találkozót, a két partjelzője Czagány Zoltán és Szabó János volt.

A Keleti csoport ötödik fordulójának összecsapását 3–1-re nyerték meg a vendégek, de nem is ez a lényeg. A mérkőzésen – amelyről a két csapat képviselői azt írják, hogy sportszerű volt – ötször villant a piros lap, a hazaiaktól Farkas Attilát és Juhász Mátét, a vendégektől Bíró Andrást, Rikkers Pétert és Cseh Miklóst is idő előtt küldte le a pályáról a játékvezető. Az, hogy négy sárgát is kiosztott, szinte szóra sem érdemes...

Bíró Adrián, a vendégek futballistája ezúttal nem játszott, de nagyon kiakadt és a közösségi oldalon hangot is adott ennek.

„...amit a játékvezetők műveltek az egyszerűen kritikán aluli, nagyképű, arrogáns, pökhendi úriemberek akik azt hiszik, hogy ők teremtették a világot, a játékosokhoz a legszebb szavuk a „fog be a pofád majd én meg mondom mit csinálsz címszóval” minősíthetetlen...” – írja a szedresi futball egyik legjobb támadója, aki az MLSZ adatbankja szerint 333 meccsen 211 gólt lőtt.

Felhívtuk Makai Jánost, a játékvezetői bizottság elnökét, aki azt mondta, hogy komoly szitokáradat zúdult a játékvezetőre, mielőtt a futballistákat piros lappal leküldte a pályáról. Mindezeket Kiss Gergely a mérkőzés jelentésében is leírta. Hozzátette azt is, hogy Kiss Gergely kiváló játékvezető, akinek magasabb osztályban lenne a helye.

Makai János azt is mondta, ezek a kommentek nem tesznek jót a vármegyei futballnak, amely nem éppen a legszebb napjait éli. Ahhoz, hogy újra jó foci legyen a végeken, a szurkolói kultúrának is alaposan fel kell javulnia.