Ezúttal nincs szó valamiféle magyaros önfényezésről: az augusztusi budapesti atlétikai világbajnokság szervezése, lebonyolítása valóban profi módon, szinte tökéletesen sikerült. Mindez rengeteg ember munkájának köszönhető, mások mellett annak a 2500 önkéntesnek, akik között Tolna vármegyeiek is akadtak. Egyikük, a tolnai Rácz Tibor lapunknak is beszámolt élményeiről.

Tibor korábban is dolgozott már önkéntesként, rendszeresen vállal például iramfutást különféle utcai futóversenyeken. De önkénteskedett a szekszárdi rendezésű Korinthosz ultrafutó megmérettetéseken is. Nem volt tehát kérdés, hogy az atlétikai vb-re is jelentkezik-e segítőnek.

„Előélete”, képzettsége, nyelvtudása megfelelőnek bizonyult, felvették a világesemény „medical” stábjába, azaz az orvosi csapat mellé segítőnek. Természetesen több képzésen is részt kellett vennie az eseményt megelőző hónapokban. A versenyen aztán hét napot dolgozott, változatos feladatokat kapott. Volt például „elkapó” a női gyalogláson, ahol a célban a veszélyes módon kimerült versenyzők ellátásában működött közre. A versenyek, edzések után a regenerációs jégfürdőben segített a sportolóknak. A stadionban a közönség számára fenntartott orvosi részlegnél adminisztrációs feladatokat is ellátott, de a rosszul lett nézők mozgatásában, szállításában is részt vett.

Tibor nagyon jó kapcsolatteremtő, remek a kommunikációs érzéke, nagyon sok – igen eltérő kultúrájú országból érkezett – résztvevővel is beszélgetett a nemzetközi önkéntes csapatból. És természetesen a világsztárokat is testközelből láthatta, vagy akár néhány szót is tudott váltani velük, mint Sha’Carry Richardsonnal, a 100 méter világbajnokával vagy Armand Duplantisszal, aki a rúdugrást nyerte. Nem beszélve az ugyancsak világhírűvé vált Youhuu-ról. Igaz, a világbajnokság kabalafigurájának senkivel sem volt szabad szóba elegyednie, de mutogatva is lehet kommunikálni.

Ám a legnagyobb élményt mégis az jelentette Tibor számára, hogy megtapasztalta: ezen a rendezvényen nem volt széthúzás, minden közreműködő egy cél érdekében, a sikeres lebonyolításáért dolgozott és azért, hogy valamennyi résztvevő, sportoló és a közönség a lehető legpozitívabb élményekkel térhessen haza. Ez minden bizonnyal sikerült is.