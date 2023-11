A szezon legnagyobb győzelmét jegyezte az FC Dunaföldvár. Az NB III-as újonc 1–0-ra legyőzte a bajnoki címvédőt, a Magyar Kupa előző kiírásából a Ferencvárost is kiejtő iváncsaiakat. A nagyot harcoló földváriak pár hete a Ferencvárost verték meg 1–0-ra, most pedig a bajnokesélyest állították meg. A siker értékét növeli, hogy két kulcsembere, Bartha László és Kun László nélkül érte el a földvári egylet. Kár, hogy Varga Balázs csapatának becsúszott pár nem kalkulált vereség, mert most simán a dobogón lennének – de így sem kell még lemondaniuk róla.

NB III, Dél-Nyugati csoport, a 16. fordulóban

FC Dunaföldvár–Iváncsa KSE 1–0 (0–0)

Dunaföldvár, v.: Bana G. (Máyer G., Juhász L.). Dunaföldvár: Vukman – Molnár S., Ladányi V., Gál Sz., Rabi – Görög, Horváth A., Dorogi – Tóth Á., Urbán, Tóth M. Vezetőedző: Varga Balázs. Iváncsa: Varga Á. – Kasza B., Törőcsik, Barta B., Bányai, Kovács S., Kiatipisz, Vallejos, Székely, Madarász, Nyilas. Vezetőedző: Tóth András. Gólszerző: Tóth M. (48.).