Ez a csapat akkor jut fel az NB I-be, amikor a kavics kivirágzik – vonták meg a konklúziót a földvári érzelmű szurkolók a szünetben, s valóban nem volt valami meggyőző ez a Nyíregyháza az első negyvenöt percben.

Bátrabban is kezdte a második félidőt a Dunaföldvár, s kis híján meg is szerezte a vezetést, ám Kun László balról, jó tíz méterről leadott, léc alá tartó lövését nagy bravúrral kiütötte Bese Balázs. Az 59. percben jött a válasz: az igazából egyedüliként veszélyt jelentő Kovácsréti két szép csellel tisztára játszotta magát, majd ballal lőtt, de a léc mentett Vukman helyett. Sajnos két percre rá jött, a vendégek gólja, a pár pillanattal korábban beálló Géresi Krisztián kotorta be a labdát a földvári kapuba.

A sokat nem mutató nyírségiek kényelmes helyzetbe kerültek, mert már nem nekik, hanem a földváriaknak kellett jönniük! Ők pedig jöttek is, Bartha László és Fröhlich Roland sorra vezette a hazai akciókat, nem igazán tudták tartani egyiküket sem, de az utolsó passzokba mindig hiba csúszott.

A 85. percben a nyírségiek tizenegyest kaptak, de Novák Csanád jobb alsóba tartó lövését Vukman remek vetődéssel kiütötte. A kapusnak nagyon megy ez a „műfaj”, két hete Szekszárdon, az NB III-as bajnoki rangadón is védett egyet.

A hajrában mindent megtettek az egyenlítésért a hazaiak, de nem jött a gól, pedig a játék képe alapján megérdemelték volna, hogy kiegyenlítsenek. Sőt a győzelem sem lett volna túlzás – nagyot focizott a DFC, amely emelt fővel búcsúzott el a kupasorozattól.

FC Dunaföldvár–Nyíregyháza Spartacus 0–1 (0–0)

Dunaföldvár, 600 néző. v.: Nagya T. (Horváth R., Ring K.)

Dunaföldvár: Vukman – Görög (Szedmák), Molnár S., Ladányi V. (Ladányi P.), Gál Sz., Kun – Tóth Á. (Károly B.), Horváth A., Dorogi – Bartha, Fröhlich Roland (Tóth M.). Vezetőedző: Varga Balázs.

Nyíregyháza: Bese – Farkas B. (Gresó), Tamás O., Rjaskó, Baki Á. – Toma Gy., Sigér Á., Vass P. (Gengeliczki), Pataki (Hejreczki) – Kovácsréti (Géresi), Myke (Novák Cs.). Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Gólszerző: Géresi (59.).