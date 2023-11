Súlycsoportjában és abszolút kategóriában is az erőemelés háromszoros világbajnokának, sőt, világrekorderének mondhatja magát a Pakson nevelkedett, ma már Szekszárdon élő Kecskeméti Kinga. Pedig nem úgy készült, hogy versenyszerűen sportolni fog.

A fiatal nő elmondta, hogy diákévei alatt semmilyen mozgásformát nem űzött komolyabban, aztán egy kollégája hatására kerékpározni kezdett, volt idő, amikor országokon átívelő túrákat tett meg a biciklivel, majd a szekszárdi Fitt Fitnessben csoportos órákra járt. Később pedig pécsi egyetemista barátai révén megismerkedett a konditermek világával. Megszerette és ott ragadt.

Ez mind azonban idővel már soknak bizonyult, ezért Kinga áttette a hangsúlyt a konditermi edzésekre, és szintén egy munkatársának köszönhető, hogy kipróbálta az úgynevezett felhúzást. Az erőemelés ezen ágában versenyez. Ebben nem kell a súlyt fej fölé emelni, a lényege, hogy álló helyzetből kell megemelni azt, és a megfelelő testtartással kitartani, amíg a bíró nem jelzi, hogy rendben találta a kivitelezést.

Fotó: Lénárt Xénia

Kinga 2019-ben indult az első versenyén, de erről még legközelebbi családtagjainak sem szólt. Mint mondta, nem az eredmény hajtotta, csak kíváncsi volt rá, hogy az addig elvégzett edzésmunka hova sorolja. S mint kiderült, a mezőny elejére, ugyanis amellett, hogy súlykategóriájában első helyen végzett, az egyes súlycsoportokhoz rendelt szorzók alapján abszolútban is övé lett az elsőség.

Ezt követően elindult a Magyar Professzionális Erőemelő Liga Kupán, az ott elért eredmény alapján lehet ugyanis megkapni a nemzetközi megmérettetésekhez szükséges kártyát. Ezt meg is szerezte, ám beütött a Covid, amely Kingát is ledöntötte a lábáról. Tíz hét kényszerű ágyban fekvés során jócskán leépült az izomzata, és plusz kilók is felszaladtak, így amikor újra platformra állhatott, kudarcként élte meg, hogy az addigi 48 kilogrammos súlykategória helyett az 52 kilósok között tudott elindulni. Ráadásul nehezítette a felkészülést, hogy a járvány miatt bezártak a termek, így egy garázsban tudta csak újra elkezdeni az edzést.

A 2020-as világbajnokság elmaradt, a következő évben viszont a Miskolcon rendezett vb-n nemcsak, hogy győzedelmeskedni tudott a 48 kilogrammos súlycsoportban, hanem 125 kilós emelésével világcsúcsot is elért. Az eddigi legerősebb évének a 2022-es bizonyult, amikor tavasszal és ősszel is két-két versenyen tette próbára magát. A sorozatot záró, szlovákiai GPC világbajnokságon a harmadik húzás kicsúszott a kezéből, így érvénytelen volt a kísérlet, de korábbi 127,5 kilogrammos emelése így is vb-címet és világcsúcsot ért.

A rontás azonban még kísértette egy ideig, emiatt idén kihagyta a tavaszi versenyeket, és csak nyáron állt újra platformra, ismét Szlovákiában. A kupaversenyen újfent aranyat akasztottak a nyakába. Ősszel két különböző szervezet világbajnokságán is elindult a 44 kilogrammosok mezőnyében: szeptemberben Bécsben, októberben pedig Kiskunfélegyházán lett súlycsoportjában és abszolút kategóriában is világbajnok.

Kecskeméti Kinga a szlovákiai versenyen emelte a világcsúcsot

Az év további része már a pihenésről szól. A konditeremnek persze nem fordít hátat, munka előtt – grafikusként dolgozik a Tolnagronál – minden reggel ott kezd. Elmondta, hogy néhány éve személyi edzői és táplálkozási tanácsadói képesítést is szerzett annak érdekében, hogy minél hatékonyabban és tudatosabban állíthassa össze az edzéstervét, az étkezését, a versenyeket megelőző diétáját. De nemcsak a felkészülését végzi önállóan, hanem a kiutazásokat és a megmérettetésekkel járó minden kiadást is maga fedez. Családja pedig első számú szurkolóként biztosítja számára a hátországot.

Hozzátette, azért edz, mert szereti csinálni, a versenyzés pedig ennek a szenvedélynek a hozadéka. Azt vallja, ha az ember jól végzi a dolgát, annak meglesz az eredménye. Nem is tervezi, hogy mostanság felhagy az edzéssel, a versenyzéssel, hiszen negyven év felett adott a masters kategória lehetősége, és látja maga előtt a hatvanon túl is induló sportolók példáját. Az azonban nem kizárt, hogy más szakágban is kipróbálja magát, esetleg fekvenyomásban, mivel érzi a teste határát, hiszen alig több mint negyven kilósan testsúlya háromszorosát emeli meg.