Az év női sportolója

KISZLI VANDA Két aranyérem a dániai világbajnokságon, két ezüstérem a horvátországi Európa-bajnokságon – ez elegendő volt ahhoz, hogy az Atomerőmű SE maratoni kajakosa végezzen az első helyen. Könnyen lehetett volna ez a négy akár öt is, de a vejlei világbajnokság rövidkörös versenyében tizedekkel a második helyre szorult a 29 éves klasszis.

Az év férfi sportolója

SZEMEREI LEVENTE Kiváló évet zárt a Szekszárdi Sportközpont szedresi illetőségű maratonfutója, aki megnyerte a magyar bajnokságot Bécsben, első lett a varsói maratonon és a ljubljanai félmaratonon, s az év legnagyobb eseményén, a budapesti világbajnokságon az előkelő negyvenedik helyet szerezte meg a legjobb maratonfutók között. És még csak 22 éves...

Az év csapata

PAKSI FC A történelmi őszi elsőség után egyértelmű volt, hogy az NB I-es atomvárosi futballcsapatot tesszük az első helyre. Bognár György gárdája a Ferencvárost és a Fehérvár FC-t is maga mögé utasította a 2023/2024-es bajnokság félszezonjában. Ha tavasszal is megmarad a lendület, megdőlhet a klubrekord, amelyet a Kis Károly vezette PFC tart a 2010/2011-es idény ezüstérmével.

Az év edzője

BOGNÁR GYÖRGY Ki másnak is adhatnánk ezt a titulust, mint a paksi futballcsapat vezetőedzőjének. A szakember nagyszerű munkát végez az atomvárosiak élén, amelyet eddig két szerepvállalása alatt (fél évig az MTK edzője volt) 104 meccsen irányított, s 53 győzelem és 19 döntetlen mellett 32 vereséget könyvelt el a zöld-fehér kispadon.

Az év felfedezettje

NAGY NORBERT Ha egy egész ország nem is, két vármegye biztosan szorított Nagy Norbertért, a tehetséges székesfehérvári sakkozóért, aki a Decs 1990 SE színeiben csillogtatja tudását, s aki októberben, edzőjével, Gál Péterrel elutazhatott az egyiptomi korosztályos világbajnokságra. A 8 éves tehetség 11 mérkőzésen ült asztalhoz, s 5,5 pontot szerzett ezeken.

Az év személyisége

TARR JÁNOS A Tarr Kft. ügyvezetője nagy sportrajongó, évek óta elkötelezett támogatója a tolnai és a szekszárdi sportnak. Nagy rajongója az NB I-es szekszárdi kosárklubnak, amelynek októbertől már névadó szponzora is. A korábban Atomerőmű KSC Szekszárdként szereplő egylet a 2023/2024-es idényben már Tarr KSC Szekszárd néven szerepel.

Az év mérkőzése

tarr KSC SZEKSZÁRD–SOPRON BASKET Nem volt könnyű dönteni, hiszen a Paksi FC is több emlékezetes győzelmet aratott az NB I-es focibajnokság őszi idényében, példaként említhetjük a Ferencváros elleni 3–2-es sikert. Mégis a szekszárdi kosarasok Sopron elleni sikerét választottuk. A Paks többször is nyert már a Fradi ellen, a KSC azonban olyat tett, ami ritkaság, 15 pontos különbséggel győzte le az utóbbi évek egyeduralkodóját, ráadásul a 86–71-es győzelem azért is különleges, mert ennyi pontot korábban sosem dobtak a szekszárdiak a soproni sztárcsapatnak.

Az év csalódása

ATOMERŐMŰ SE Az NB I-es paksi kosárcsapat évek óta a tradícióihoz méltatlanul szerepel. Két évvel ezelőtt csak a szezon utolsó meccsén, a pécsiek ellen őrizte meg élvonalbeli tagságát, tavaly csak az alsóházi rájátszásban szerepelhetett, és lett tizedik, s az idei szezon sem a jó dolgokról marad emlékezetes eddig. A paksiak tizenhárom meccsükből csak négyet tudtak megnyerni, s a tabellán a Budapesti Honvédot és a Kometa Kaposvárt előzik meg.

Az év feltámadása

Szekszárdi WFC. Az NB I-ben szereplő női csapat óriásit lépett előre az egy évvel korábbi teljesítményéhez képest. Amíg a 2022/2023-as idényben egy győzelme, egy döntetlenje és tíz veresége volt az ősz végén, addig a mostani szezonban három győzelme, három döntetlenje és hat veresége van Micskó Márk alakulatának, amely egyre inkább „megérik” az NB I-re.

Az év menetelése

FC Dunaföldvár Az NB III-ba 25 év után visszatérő Duna-parti egylet nagyot alkotott a Mol Magyar Kupában, hiszen a kiemelt Paksi FC-t nem számítva egyedüliként ért meg négy fordulót. Varga Balázs csapatát az Ócsárd (8–0), a Nagyatád (7–0) és a Gödöllő (2–1) kiejtése után az NB II-ben éllovas és őszi bajnok Nyíregyháza Spartacus győzte le 1–0-ra.

Az év sporteseménye

Fadd-Dombori Triatlon Fesztivál Nem volt könnyű választani, hiszen a kerékpáros Gemenc Nagydíj, a Borvidék Félmaraton, a paksi Atomfutás is pályázhatott volna a titulusra, mi mégis a faddi eseményt választottuk, mégpedig azért, mert tíz év után avattak ismét országos bajnokokat a kedvelt üdülőfaluban.

Az év visszatérője

Magyar női kézilabda-válogatott Huszonöt év után tért vissza Szekszárdra a magyar női válogatott, még ha nem is a „nagyválogatott”-ról is van szó. A Bohus Beáta irányította U18-as egylet a románok korosztályos csapatával játszott két felkészülési mérkőzést novemberben, a városi sportcsarnokban, s az elsőt 28–25-re, a másodikat simábban, 40–22-re nyerte meg.