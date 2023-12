Az idei lesz a 31. darts világbajnokság, amit a Professzionális Darts Szövetség (PDC) szervez és a tizenhetedik, amit a londoni Alexandra Palace-ban rendeznek meg. Ezúttal is kilencvenhatan mérik össze tudásukat, a legjobb harminckettő a második fordulóban kapcsolódik be a küzdelmekbe.

A szakértők szerint hárman a legesélyesebbek, hogy a december 15-én kezdődő vb zárásaként január 3-án magasba emelhessen a trófeát. Közülük ketten, Michael van Gerwen és Gerwyn Price már megízlelte a londoni győzelem ízét, a holland háromszoros, a walesi egyszeres világbajnoknak mondhatja magát. Az idei eredményeket látva azonban az angol Luke Humphries a legesélyesebb a fogadóirodák szerint.

A címvédő és világelső Michael Smith idén nem futott akkora szezont, így csak a negyedik helyen áll a bukmékerek rangsorában, ráadásul az angol esélyeit ronthatja, hogy hét éve nem volt címvédés a PDC-világbajnokságon. Akkor az skót Gary Anderson duplázott, akire a rajt előtt az ötödik legkisebb oddsot adják a fogadóirodák.

„Meglepetésemberem most is van, Humphries szerintem odaérhet a döntőbe. Van Gerwen valószínű idén még jobban felspannolja magát a tavalyi ezüstérme után – mondta lapunknak Adorján Ádám, a Szekszárdi Sportközpont darts szakosztályának játékosa szerint. – Voltak szép tornagyőzelmei és jó átlagokat láthattunk idén az angoltól. Nem egy száz feletti meccse volt, ha kifog egy jó szériát, akkor akár a végső sikerre is esélyes lehet – indokolta meg döntését az Alisca Darts kiválósága.

Adorján Ádám tavalyi tippje is közel volt, akkor van Gerwent tartotta a torna egyik nagy esélyesének. A holland végül bejutott a döntőbe, ahol aztán 7–4-re alulmaradt Smith-szel szemben.

Az idei világbajnokság összdíjazása 2,5 millió font, ebből a győztes ötszáz-, a döntős kétszázezer fontot kap. Az idei mérkőzéseket is Sport TV tűzi műsorára 13.30 és 20 órától.