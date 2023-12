Újoncként kiválóan teljesített az NB III-as bajnokságban szereplő FC Dunaföldvár, amely az ötödik helyen telel a Dél-Nyugati csoportban. Varga Balázs vezetőedző azt mondja, játékosai sokat dolgoztak azért, hogy ilyen félévet tudhassanak maguk mögött. Voltak emlékezetes, nagy győzelmeik, mint például a bajnoki címvédő Iváncsa és a Ferencváros elleni 1–0-s sikerek, amelyek reményt adhatnak nekik ahhoz, hogy tavasszal éremért harcolhassanak.

A dunaföldváriak vezetőedzője Podcast-adásunkban elemezte az NB III-ba 25 év után visszatérő együttes őszét, beszélt a téli felkészülésről, a tavaszi reményeiről, és arról is, hogy most év végén végre neki is jut idő egy kis kikapcsolódásra a családjával, hogy aztán januártól minden idegszálával arra koncentráljon, hogy a lehető legsikeresebben zárhassa a szezont a Duna-parti kisváros csapata.