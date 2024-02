A listavezető Tolna-Mözs az év első bajnokiján a sereghajtó fővárosiakat fogadta, akik ellen Ágics Péter együttese gyakorlatilag ott folytatta, ahol az őszi szezont abbahagyta. Keszthelyi György Krisztián góljával már az első percben vezetéshez jutottak, s további remekbe szabott támadások után a félidőben már 7–1-es hazai vezetés állt a tolnai sportcsarnok eredményjelzőjén.

Az első húsz perc kiváló játékát csak a három találatig jutó Sára Patrik bokasérülése árnyékolta be, de a házi góllövőlistát vezető támadó nélkül is tovább gálázott a Tolna-Mözs. A tíz mezőnyjátékos közül heten is feliratkoztak a gólszerzők közé, köztük a most debütáló Adorján Áron. A tizennégy gólos győzelem jó ráhangolódás volt a közelgő Magyar Kupára, a nyolcaddöntőben, január 19-én az élvonalban szereplő PTE-PEAC-ot fogadják Kneller Balázsék (kezdés: 20 óra).