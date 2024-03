Az év első nagyobb megmérettetése várt a Paksi SE tehetséges öklözőire. Az elmúlt hétvégén Komlón, a II. Farkas Béla emlékversenyen léptek kötelek közé. Ahogy azt a klub internetes oldala írja: ismét bizonyította életképességét a komlói ökölvívás, hiszen népes mezőnnyel tudták megrendezni ezt az emlékversenyt. A komlói edzőlegendáról elnevezett viadalon hét egyesület huszonkilenc pár versenyzője lépett kötelek közé, a PSE nyolc versenyzővel képviseltette magát, és az évkezdéshez mérten remek eredményeket szállítottak az atomos fiatalok, akiknek edzői remek visszacsatolást kaptak versenyzőik kapcsán a folytatást illetően.

A klub edzői így értékelték a fiatalokat:

U9: Horváth Krisztián (46 kg) bemutató mérkőzést bokszolhatott, ami élete első meccsét is jelentette egyben, amin kiválóan helyt állt.

U12: Nyári Máté és Nyári Bence a tőlük megszokott és elvárt lendülettel bokszolták le a mérkőzést, habár Ők is bemutató mérkőzést vívtak.

Serdülő: Szombat Benedek (46 kg) végig nyomás alatt tartva hazai ellenfelét nyerte mérkőzését.

Junior: Nyári Dávid (52 kg) határozott és kemény bunyóval már az első menetben be tudta fejezni a meccset.

Junior női: Orsós Kármen (75 kg) magabiztos és könnyed fellépéssel harcolta végig a mérkőzést, és elnyerte el a legharciasabb címet.

Felnőtt női: Sebestyén Daniella (81 kg) a tavalyi magyar bajnok ellen diadalmaskodott egy kiváló és taktikus bunyóval.

Felnőtt férfi: Vasadi Erik (67 kg) remek bunyóval, az edzői utasítást végig betartva idő előtt be tudta fejezni élete első mérkőzését.