A 2005-ös születésű Juhász Istvánról az elmúlt években többször is írtunk sikerei kapcsán, nem volt ez másként tavaly sem. A madocsai kenus pestiesen szólva „kimaxolta” utolsó ifjúsági szezonját, hiszen amellett, hogy az országos bajnokságon négy aranyérmet (kettőt egyesben, kettőt párosban) szerzett, a nemzetközi mezőnyben is megmutatta erejét és tudását.

Juhász István az U23-as korosztály mellett idén belekóstol a felnőtt mezőnybe is

Forrás: MKKSZ

Az olaszországi Auronzóban rendezett világbajnokságon egyesben 500 és 1000 méterén ezüstérmet szerzett, míg Lugosi Gergellyel párban a rövidebb távon sikerült megvédenie vb-címét. Később a portugáliai Montemor-o-Velhóban a kettős 500 méteren az Európa-bajnoki címet is bezsebelte, az ASE fiatalja egyesben egy kilométeren második helyen ért célba. Ilyen eredménysor után nem meglepő, hogy

a Magyar Kajak-Kenu Szövetségtől 2022 után 2023-ban is kiérdemelte szakágában a korosztály legjobbja címet.

Juhász István egy év kihagyás után térdel össze ismét Molnár Csanáddal, akivel megcélozza a nemzetközi szerepléseket (szegedi társával két éve ifjúsági világbajnok lett az olimpiai C-2 500 méteres számban), amire idén is minden esélye megvan. A szövetségnek adott nyilatkozatában elárulta, nem titkolt célja kijutni korosztálya Európa-bajnokságára és világbajnokságára. Emellett a felnőtt mezőnyben is szeretné már ebben a szezonban megvetni a lábát.

Forrás: MKKSZ

„Oda fogunk állni a felnőtt válogatóra egyesben és párosban is. Párosban több esélyünk van, mivel egyesben Adolf Balázst nagyon nehéz lesz bárkinek megverni, de ugyanez igaz párosban Korisékra (Korisánszky Dávid, Fekete Ádám – a szerk.) is. De utóbbiban sűrűsödni fog a mezőny, ezért több esélyünk lehet. Megpróbáljuk egy kicsit megszorongatni őket, a közelükbe szeretnénk kerülni. Célunk, hogy kijussunk a felnőtt Eb-re, vagy akár a világbajnokságra is. Szeretnénk megalapozni a jövőnket már most” – fogalmazott a kajakkenusport.hu oldalnak az ASE kiválósága, aki kiváló páros eredményei mellett egyesben több ezüstérmet is szerzett nemzetközi szinten 500 és 1000 méteren.

Juhász István azt is elárulta, céljainak elérése érdekében az egyik legnagyobb magyar kenust követi példaképként.

„Már kiskoromban hallottam Kolonics Györgyről, a róla készült filmet édesapámmal is megnéztük. A története nagyon megfogott, ő inspirál azóta is engem. Azért dolgozom, hogy ha nem is olyan eredményeken érjek el, mint ő, de legalább annak a közelében legyek” – zárta gondolatait a paksiak reménysége, aki a minél sikeresebb idényre három hetet Dél-Afrikában, és újabb hármat Törökországban készült a klubtársakkal.

Az első válogatót az április 30-i hétvégén rendezik Szolnokon, a másodikra június 5-től 7-ig kerül sor a szegedi Maty-éren.