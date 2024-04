Mentálisan nem törte meg a playoffról való lemaradás a paksiakat, akik a rájátszásban előbb Szegeden (96–81), majd hazai pályán a Kaposvár ellen is győztek (92–88). Mindkét mérkőzésen dupla-duplát jegyzett Mario Ihring, oroszlánrészt vállalva a sikerekből. Nem lehet elmenni a svéd Elijah Clarance teljesítménye mellett sem, aki az alapszakasz utolsó három fordulóját kihagyta, a playoutra viszont 23 pontos átlaggal tért vissza.

A légiósok jó teljesítménye Oroszlányban is elkél majd a paksiaknak, ahova nem kifejezetten nyerni járnak a csapatok. Az alapszakasz során a hatodik legjobb hazai mérleggel zárt az OSE Lions, többek között a Zalaegerszeget és a Szolnokot is legyőzte, de a címvédő Szombathely is megszenvedett a sikerért.

Az alsóházban a Kaposvár elleni 83–79-es sikerrel kezdtek otthon, Kecskeméten viszont 99–82-re alulmaradtak, amivel négymeccses győzelmi sorozata szakadt meg Váradi Kornél együttesének. A vereség kulcsa a rengeteg eladott labda és a második szándékból szerzett KTE-pontok voltak, amire a paksiak is játszhatnak. Az amerikai kisemberekre, Kyle Riddley-re (25,5 pont) és Deandre Gholssonra (18 pont, 5 lepattanó, 6,5 gólpassz), valamint a bosnyák centerre, Imran Polutakra (16,5 pont, 5,5 lepattanó) viszont oda kell figyelniük.

Tippmix Férfi NB I/A, alsóház, 3. forduló

MVM-OSE Lions–Atomerőmű SE

Oroszlány, szombat, 18 óra. Vezeti: Nagy V., Fodor A., Sörlei