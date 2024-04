Két nappal a rajt előtt, kedd este derült ki, hogy Kamerun utazási nehézségek miatt távol marad a tornától, így a nemzetközi szövetség (IHF) felkérésére Nagy-Britannia lép pályára a debreceni Főnix Arénában. A szigetországiak, akik nagy világeseményen (világbajnokság, Európa-bajnokság, olimpia) eddig csak a hazai rendezésű ötkarikás játékokon vettek részt még 2012-ben, a nyitómérkőzést játsszák a házigazda magyar válogatottal.

Tabajdi Ferenc szerint a svédek felfelé, a britek lefelé lógnak ki a csoportból

Fotó: Makovics Kornél

„A változás meglátásom szerint semmit nem befolyásol, Kamerun is lefelé lógott volna ki a négyesből, csupán fizikailag jelentett volna keményebb ellenállást – mondta portálunknak Tabajdi Ferenc, aki szerint a Tokióban bronzérmes Svédország a csoport favoritja, nekünk Japánt kell legyőzni a párizsi olimpiáért. – A skandinávok ellen nagy bravúr lenne nyerni, ahol ugyan nem hemzsegnek úgy a sztárok, mint a norvégoknál vagy a dánoknál, de például ott van a győrieket erősítő beálló, Linn Blohm. Egységes, jó fizikumú csapatról van szó, és ha le is győznénk őket, vasárnap Japán ellen is nyerni kell.”

Az olimpiai selejtező programja

Április 11., csütörtök: Magyarország–Nagy-Britannia 15.30, Svédország–Japán 18 óra. Április 12., péntek: Svédország–Magyarország 18, Japán–Nagy-Britannia 20.30 óra. Április 14., vasárnap: Nagy-Britannia–Svédország 16.45, Magyarország–Japán 19.15 óra. A mérkőzéseket az M4 Sport és az M4 Sport+ közvetíti.

A Szekszárdi Fekete Gólyák KC szakmai igazgatója az ázsiai válogatottal kapcsolatban úgy fogalmazott, technikailag képzett, gyors és váratlan megoldásokra képes játékosok alkotják a keretet, az európaiaknak szokatlan rendszert alkalmaznak, akik ellen más stílusban kell játszani.

„A sorsolás kedvező, hiszen a britek ellen valószínűleg forgatja majd a csapatot a kapitány, a kérdés, hogy a svédek ellen meddig leszünk pariban. A szombati szünnap mellett az is jó, hogy az utolsó meccsünk a Japán elleni ki-ki mérkőzés lesz – fogalmazott Tabajdi Ferenc, aki a hazai pálya miatt valamivel több esélyt ad a mieink győzelmére ellenük. – Nincsen jó formában a válogatott, ezt a legutóbbi Euro Kupa meccseken is láthattuk. A szurkolók viszont sokat jelenthetnek a lányoknak, ezt a férfiválogatott esetében nem olyan régen láthattuk már.”