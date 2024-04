„Gratulálunk a Győrnek a döntőbe jutáshoz, ezt az emberfeletti terhelést, hogy hat nap alatt három meccset játszottunk, ők bírták jobban, több volt bennük a frissesség – kezdte értékelését a szekszárdiak vezetőedzője. – Az első másfél negyedben jól játszottunk, az elsőben extrán védekeztünk, csupán tizenkét pontot kaptunk, de ami utána történt, azt jobb minél előbb elfelejteni. Védekezésben és támadásban sem játszottunk csapatként, ahogy a kulcsjátékosaink nem nyújtottak jó teljesítményt. Kár, hogy ezt nem tudtuk csapatjátékkal kompenzálni” – fogalmazott Djokics Zseljko, kiemelve, hogy az mindenképpen pozitív, hogy három meccs játszhattunk a döntőért, ebből sokat profitálhatunk a későbbiekben.

Djokics Zseljko az első másfél negyeddel volt elégedett

Forrás: kisalföld.hu

A keddi, szekszárdi találkozón extrát nyújtó Kathryn Westbeld (3/13) és Jacinta Monroe (1/8) sem hozta azt a teljesítményt, ami a kiélezett végjátékhoz kellett volna.

„Jól kezdtük a meccset, úgy, ahogyan elterveztük, de aztán a hibáinkkal ritmusba tudtuk hozni a győrieket, akik a harmadik negyedre is jobban jöttek ki, jól dobtak, lepattanózásban is felülmúltak bennünket. Ezt a mostanit hátra kell hagyni, most már a bronzérem megszerzésére kell koncentrálni” – fogalmazott a 89–70-es vereségre végződő találkozón nyolc pontot és 4 gólpasszt jegyző Mányoky Réka.