Remek ritmusban kezdett a KSC, Boros ziccerezett kétszer is, de a két WNBA-s játékosa, Carleton és Anigwe dupláival tartotta az első percekben a lépést a Győr. Aztán Borost le kellett cserélnie Djokics Zseljkónak, mert beütötte gyorsan a második faultját is, de ez sem zavarta meg Horváthékat, elléptek hat ponttal, Cziczás László kénytelen volt időt kérni. Westbeld átmentette a kiváló szekszárdi formáját most a kisalföldi parkettre is, így nem tudott zárkózni a hazai csapat.

A második negyed első pontjait is Boros jegyezte, tízre nőtt a KSC előnye (12–22), fel is zúgott a szép számban érkezett szekszárdi drukkertől a szokásos számlálás. Kemény volt a védekezés mindkét oldalon, aminek következtében Miklós és Monroe is már három személyi hibánál járt alig több, mint tíz percnyi játékot követően. Ugyanakkor eredményes volt a kékek letámadása és zónája is, a Győr ebben a periódusban mindössze 23 százalékkal dobott, egyedül az ex-szekszárdi Goree tudott eredményes lenni. Újabb hazai időkérést követően azonban változott a játék képe, s Bach pontjaival visszajött egy pontnyira a zöld-fehér alakulat (18. perc: 30–31). Ekkor Djokics mester rendelte magához lányait. Gödörbe került a Szekszárd, nem sikerült újítani, így a félidőben Bachék vezettek néggyel (37–33).