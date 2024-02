A Ligakupa vasárnapi fináléja után az FA-kupa szerdai nyolcaddöntőjére sem épült fel egy seregnyi Liverpool-játékos (Szoboszlai Dominik még a kispadra sem ült le), így Jürgen Klopp megint ifjú titánokra bízta a feladatot, hogy kiharcolják a továbbjutást – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.

A Liverpool korábbi sportigazgatója belátta tévedését és mégsem tartja túl soknak Szoboszlai Dominik vételárát

Fotó: Adam Vaughan / Forrás: MTI

Fiatalokkal szárnyalt a Liverpool

A másodosztályú Southampton elleni győzelemmel Jürgen Klopp csapata életben tartotta a reményt arra, hogy négy trófeával zárja a német edző utolsó idényét. Ráadásul a sérülések miatt megtizedelt angol csapat ismét ifjú játékosaival ért el újabb sikert. Az első félidő végén a 18 éves Louie Koumas szerezte meg a vezetést, majd helyére becserélt Jayden Danns is letette a névjegyét: a fiatal angol támadó öt méterről, Joe Lumley kapust átemelve megduplázta az előnyt, majd ő állította be 3-0-s végeredményt a 88. percben – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. Szerda este az is eldőlt, a Liverpool a Manchester United otthonába látogat majd az angol labdarúgó FA Kupa negyeddöntőjében. Reméljük, Szoboszlai ezen a presztízsmeccsen már majd pályára léphet.

A Manchester United és a Liverpool eddig 211 mérkőzést vívott egymással, legutóbb tavaly decemberben, a Premier League-ben 0-0-s döntetlen született.

A legnagyobb presztízsű angliai rangadón kívül még egy élvonalbeli párharcra kerül majd sor a március 16-i hétvégén: a címvédő Manchester City a Newcastle Unitedot fogadja. A másik két negyeddöntőben a Wolverhampton Wanderers vendége a másodosztályú Coventry City lesz, míg a Chelsea a második vonal listavezetőjével, a Leicester Cityvel játszik otthon.

Szoboszlai mégsem volt túl drága...

Érdekes és egyben megdöbbentő kijelentést tett Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban a Liverpool február elsején távozó sportigazgatója. Ha a 2023 júniusában kinevezett szakemberen múlott volna, akkor a Liverpool nem feltétlenül szerződteti a magyar válogatott középpályást, mivel sokkalta az RB Leipzig által megszabott kivásárlási árat – írta meg az Origó.

A Liverpoollal hetvenmillió euróért vettük meg Szoboszlai Dominiket az RB Leipzigtől, és akkoriban azt mondtam, hogy túl drága. De mai fejjel el kell ismernem, hogy tévedtem vele kapcsolatban. Ez a srác az első pillanattól kezdve fontos tagja a csapatnak

– ismerte el Schmadtke. Szoboszlai Dominik hetvenmillió eurós vételárával felkerült a Liverpool átigazolási dobogójára, hiszen a Vörösök csak Darwin Núnezért (85 millió euró) és Virgil van Dijkért (84,65) fizettek többet, mint a magyar középpályásért.

FA-kupa, nyolcaddöntők

Liverpool–Southampton 3-0 (1-0)

gólszerzők: Koumas (44.), Danns (73., 88.)

Chelsea–Leeds 3-2 (2-1)

Nottingham Forest–Manchester United 0-1 (0-0)

Wolverhampton Wanderers–Brighton 1-0 (1-0)