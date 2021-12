Felhívták a figyelmet arra is, hogy az oltási akcióhét (november 22-29.) során akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is lehet menni a kórházi oltópontokra és egyes megyékben rendelőkbe is. Ez esetben a regisztrációt a helyszínen végzik el, az oltások beadása érkezési sorrendben történik.